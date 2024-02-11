«Вы хотите убить нас?» Сезон только начался, а теннисисты уже бунтуют и требуют перемен

После завершения Australian Open в женском и мужском теннисе проходят турниры рангом попроще. Лучшие представительницы WTA-тура в основном играют на Ближнем Востоке (Абу-Даби, Доха, Дубай).

Главные турниры ATP проходят в Европе (Монпелье, Марсель, Роттердам), а затем тоже переезжают в арабские страны. У мужчин ещё есть соревнования категорий 250 и 500 в Северной и Южной Америке, но выступают там преимущественно представители этих континентов. Среди звёзд исключением является разве что вторая ракетка мира Карлос Алькарас, который в феврале любит посещать Аргентину и Бразилию.

Принять участие во всех «тысячниках», «пятисотниках» и более скромных соревнованиях физически невозможно. Пропуском чего-то приходится жертвовать, а это значит недобор потенциальных рейтинговых очков и призовых. В женском туре довольно сложная ситуация наблюдается с плотностью турниров в Абу-Даби, Дохе и Дубае, которые идут впритык. Участники поздних стадий этих соревнований фактически не имеют времени на передышку, поскольку сразу же после перелёта приходится играть в новом городе.

Дарья Касаткина Фото: Christopher Pike/Getty Images

О сложившейся ситуации эмоционально высказалась 14-я ракетка мира Дарья Касаткина. Россиянка сыграет с Еленой Рыбакиной в финале «пятисотника» в Абу-Даби, который состоится в воскресенье в пять часов вечера по местному времени. А уже в понедельник Дарья должна встретиться с Анастасией Павлюченковой в первом круге «тысячника» в Дохе. Расстояние между городами составляет около 600 км. Перелёт занимает один час, но всё равно отнимает силы.

«Это ужасно. У меня вопрос не знаю к кому, к WTA или к организаторам турниров: ребята, вы хотите убить нас? Или хотите, чтобы мы травмировались чаще? Возможно, мне придётся прилететь в Доху в понедельник и выйти на корт в тот же день после пяти сыгранных матчей в Абу-Даби на самом высоком уровне. Так что извините, но это то, о чём нам нужно поговорить и обдумать», — заявила Касаткина.

Дарья добавила, что понимает ситуацию и прямо сейчас ничего нельзя сделать. Она выразила надежду, что в будущем организаторы придумают решение с помощью performance bye или чего-то другого.

На самом деле, упомянутый Касаткиной performance bye частично спасает ситуацию, давая теннисисткам определённую передышку на старте турнира после участия в поздней стадии предыдущего соревнования. Однако количество игроков, которые освобождаются от выступления в первом раунде, ограничено. Есть риск возникновения противоречий, как было с Еленой Рыбакиной прошлой осенью в Токио. Тогда представительница Казахстана снялась с турнира, когда её заставили играть в первом раунде, а во второй автоматически пропустили теннисисток с более низким номером посева.

В мужском теннисе тоже не всё гладко. Первая ракетка Новак Джокович уже приучил любителей тенниса к тому, что делает длительные паузы на позднем этапе карьеры. Новак в феврале вообще не играет. В следующий раз он выйдет на корт во время мартовского «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Третья ракетка мира Даниил Медведев отдыхает в первой половине месяца и пропускает серию турниров в Европе, в том числе не защищает титул в Роттердаме. Он выступит только в Дохе и Дубае. Чемпион Australian Open Янник Синнер сыграет в Роттердаме, но ATP-250 в Монпелье и Марселе проходят без его участия.

Карлос Алькарас, Александр Зверев, Андрей Рублёв тоже не утруждали себя поездками во Францию, что дало шанс на титул теннисистам за пределами топ-10. В частности, титул Монпелье взял 23-я ракетка мира представитель Казахстана Александр Бублик. У Александра тоже накопились претензии к происходящему в теннисе.

Александр Бублик Фото: Mark Brake/Getty Images

Бублику задали вопрос в контексте возможного создания премиального тура, независимого от ATP и WTA, и растущего влияния Саудовской Аравии. Александр ясно дал понять, что решительно поддерживает реформы.

«С меня хватит. Я за перемены, потому что мы играем на одних и тех же турнирах с одними и теми же призовыми на протяжении последних 15 лет. Призовые повышают на 2% и считают, что мы должны их получить и быть счастливы. Поэтому я думаю, что эти изменения просто необходимы. Они нужны нам, игрокам. Игроки заслуживают изменений, заслуживают, чтобы к ним хорошо относились, чтобы им хорошо платили, заслуживают меньше играть и получать больше удовольствия от атмосферы, потому что, когда играешь 11 месяцев подряд, это очень изматывает. В конце года у тебя месяц отпуска, а потом всё сначала. Так что я считаю, что игроки заслуживают лучшей жизни», — заявил Бублик.

Александр упомянул не только плотный календарь, но и оплату труда теннисистов. Перспектива прихода саудовских денег, конечно же, привлекает спортсменов. Чего стоит только осенний выставочный турнир в Эр-Рияде с Медведевым, Джоковичем, Алькарасом, Синнером, Рафаэлем Надалем и Хольгером Руне, чемпион которого получит $ 6 млн – примерно в два раза больше, чем за титул на «Шлеме».

В обозримом будущем в Саудовской Аравии будут проводиться и статусные официальные соревнования. Как минимум «тысячники» и «пятисотники». Возможно, туда на постоянную прописку переедет женский Итоговый. А потом и до создания отдельного «супертура» под патронатом арабских инвесторов вполне может дойти. Об этом постоянно пишет авторитетный американский инсайдер Джон Вертхайм.

Пару дней назад Вертхайм сообщил, что саудовский суверенный фонд благосостояния собирается купить рейтинговую систему ATP на пять лет. Потом планируют взяться и за WTA. Да, ещё ничего не решено и возможная сделка пока находится на этапе обсуждения. Однако совершенно очевидно, в какую сторону движется теннис. Очень многие игроки недовольны текущей системой WTA и ATP. Деньги из Саудовской Аравии – хороший способ решения проблем. Как минимум они способны существенно повысить теннисистам зарплату, чтобы о пропуске того или иного турнира не приходилось особо сильно жалеть, как сейчас.