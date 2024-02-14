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Каролина Плишкова одержала восьмую победу подряд. Далее она сразится с Осакой

Каролина Плишкова одержала восьмую победу подряд. Далее она сразится с Осакой
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Бывшая первая ракетка мира, 31-летняя чешская теннисистка Каролина Плишкова пробилась в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-1000 в Дохе (Ката). Каролина выиграла уже восьмой матч подряд.

В матче третьего круга 59-я ракетка мира Плишкова со счётом 3:6, 7:5, 6:1 обыграла четвертьфиналиста прошедшего Australian Open, 19-летнюю соотечественницу Линду Носкову. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 47 минут.

Доха (ж). 3-й круг
14 февраля 2024, среда. 16:15 МСК
Каролина Плишкова
59
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 6
6 		5 1
         
Линда Носкова
28
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Напомним, Плишкова прилетела в Доху на следующий день после победы на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Там она выиграла пять матчей. В совокупности победная серия чешки на данный момент насчитывает восемь матчей.

Следующей соперницей Плишковой в Дохе станет четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака.

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