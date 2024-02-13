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Доха-2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Павлюченкова, Костюк снялась, Андреева, Александрова

Александрова попала на Свёнтек в Дохе. Павлюченкова прошла украинку — та снялась с матча
Александр Насонов
Доха-2024: сетки, результаты, расписание
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А Эрика Андреева, несмотря на поражение в дерби, дебютирует в топ-100.

Во вторник, 13 февраля, на турнире WTA-1000 в Дохе (Катар) завершаются матчи второго раунда. До этой стадии добрались четыре россиянки, однако игр с участием наших было всего три, поскольку одной из них оказалось дерби. Теперь обо всём по порядку.

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Одной из встреч, поставленных первым запуском, был матч финалистки «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасии Павлюченковой, занимающей 32-е место в рейтинге WTA, и 21-летней украинки Марты Костюк, 29-й ракетки мира. Ранее теннисистки никогда не играли друг с другом. Можно сказать, что сегодня матча также не получилось, хотя в официальную статистику он тем не менее пойдёт. Соперницы всё же отыграли три гейма, а потом Костюк при счёте 2:1 в пользу Павлюченковой (Анастасия уже в первом гейме сделала брейк) пожаловалась на самочувствие и снялась.

В третьем круге Павлюченкова сыграет с действующей чемпионкой Уимблдона чешкой Маркетой Вондроушовой (6).

Доха (ж). 2-й круг
13 февраля 2024, вторник. 14:10 МСК
Марта Костюк
29
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
1
2
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

В российском дерби принимали участие Екатерина Александрова, посеянная под 14-м номером, и 19-летняя Эрика Андреева, пробившаяся в основную сетку через отбор. Это также был их первый очный матч.

В первом сете Андреева, 106-я ракетка мира, ничего не смогла противопоставить намного более опытной сопернице, которая была лучше во всех компонентах игры. Активно игравшая Александрова закончила партию «баранкой», ни разу не подпустив Эрику к брейк-пойнтам. Не помогло 19-летней теннисистке и то, что она допустила три двойные ошибки, в том числе две в пятом гейме. Сет, закончившийся со счётом 6:0 в пользу Екатерины, продолжался всего 24 минуты. У Андреевой даже на своей подаче не было ни одного геймбола, не говоря уже о брейк-пойнтах на приёме.

Во второй партии Андреева резко прибавила и повела 2:0. Сделать брейк ей помогло в том числе и то обстоятельство, что Александрова, которая, похоже, чуть расслабилась после лёгкого начала, в своём гейме допустила три двойные ошибки, а на брейк-пойнте у соперницы пробила в сетку. Третий гейм, на своей подаче, Эрика и вовсе взяла под ноль. Отыграться в этом сете Екатерина не смогла — у неё даже брейк-пойнтов не было. При 5:3 Андреева подала на партию — 6:3 за 39 минут.

WTA-1000. Доха-2024. Турнирная сетка

В решающем сете сказался всё же опыт Александровой, которая сумела взять себя в руки и вернула тот теннис, который показывала в первой партии. Андреева начала с брейка, но потом отдала свою подачу с 40:15. В четвёртом гейме Екатерина ещё раз взяла подачу соперницы, а в шестом сделала третий брейк подряд — 5:1.

Подавая на матч, Александрова ушла с 0:30 и использовала первый же матчбол — 6:0, 3:6, 6:1 за 1 час 36 минут.

В третьем раунде Александрова сыграет с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира Игой Свёнтек (1). Андреева же, несмотря на поражение, впервые в карьере поднимется в топ-100 рейтинга WTA. В следующий понедельник Эрика станет 99-й ракеткой мира.

Доха (ж). 2-й круг
13 февраля 2024, вторник. 16:45 МСК
Эрика Андреева
106
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		6 1
6 		3 6
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Наконец, Анастасия Потапова сражалась с бывшей первой, а ныне 59-й ракеткой мира Каролиной Плишковой. Это было их первое очное противостояние. До брейк-пойнтов первой добралась Потапова. Но россиянка не смогла воспользоваться этим шансом в третьем гейме. Такое развитие событий надломило её, и тот второй гейм, который Анастасия взяла на своей подаче, так и остался единственным выигранным за весь сет. Плишкова забрала партию со счётом 6:1 всего за 27 минут, и даже пять двойных ошибок не стали ей помехой.

Во втором сете Плишкова не стала расслабляться и повела 4:1 с двумя брейками — Потапова упорно билась в своих геймах, но соперница в тот момент действовала точнее. Ситуация стала совсем уж критической, и россиянка, сцепив зубы, принялась навёрстывать упущенное. Сперва Анастасия отыграла один брейк, в седьмом гейме ушла с брейк-пойнта, а затем ещё раз взяла чужую подачу — 4:4!

В девятом гейме было 40:15 на подаче Потаповой, но Плишкова «вернулась» и со второго брейк-пойнта ещё раз забрала чужой гейм. Казалось, на этом всё и закончится. Но чешка при 5:4 — с её-то подачей! — не смогла подать на матч, не взяв ни одного очка в гейме, — 5:5. После этого Анастасия выиграла свой гейм, а потом реализовала тройной сетбол на приёме (соперница пробила в сетку) — 7:5 за 54 минуты.

В решающей партии Потапова дважды была близка к брейку во втором гейме, но упустила оба брейк-пойнта. В четвёртом гейме россиянка взяла чужую подачу, Плишкова провела обратный брейк, но тут же вновь проиграла свой гейм — 4:2 в пользу Анастасии. В затяжном седьмом гейме чешка вцепилась в подачу соперницы — и со второго брейк-пойнта сделала второй ответный брейк подряд, после чего сравняла счёт — 4:4. В девятом гейме Потапова на брейк-пойнте у соперницы пробила в коридор, и Плишкова вышла подавать на матч. На сей раз ей это удалось (со второго матчбола): 6:1, 5:7, 6:4 за 2 часа 10 минут.

Доха (ж). 2-й круг
13 февраля 2024, вторник. 17:20 МСК
Анастасия Потапова
34
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 4
6 		5 6
         
Каролина Плишкова
59
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

«Тысячник» в Дохе закончится в субботу, 17 февраля. За всеми событиями турнира следите на «Чемпионате».

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