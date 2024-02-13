Александрова попала на Свёнтек в Дохе. Павлюченкова прошла украинку — та снялась с матча

Во вторник, 13 февраля, на турнире WTA-1000 в Дохе (Катар) завершаются матчи второго раунда. До этой стадии добрались четыре россиянки, однако игр с участием наших было всего три, поскольку одной из них оказалось дерби. Теперь обо всём по порядку.

Одной из встреч, поставленных первым запуском, был матч финалистки «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасии Павлюченковой, занимающей 32-е место в рейтинге WTA, и 21-летней украинки Марты Костюк, 29-й ракетки мира. Ранее теннисистки никогда не играли друг с другом. Можно сказать, что сегодня матча также не получилось, хотя в официальную статистику он тем не менее пойдёт. Соперницы всё же отыграли три гейма, а потом Костюк при счёте 2:1 в пользу Павлюченковой (Анастасия уже в первом гейме сделала брейк) пожаловалась на самочувствие и снялась.

В третьем круге Павлюченкова сыграет с действующей чемпионкой Уимблдона чешкой Маркетой Вондроушовой (6).

В российском дерби принимали участие Екатерина Александрова, посеянная под 14-м номером, и 19-летняя Эрика Андреева, пробившаяся в основную сетку через отбор. Это также был их первый очный матч.

В первом сете Андреева, 106-я ракетка мира, ничего не смогла противопоставить намного более опытной сопернице, которая была лучше во всех компонентах игры. Активно игравшая Александрова закончила партию «баранкой», ни разу не подпустив Эрику к брейк-пойнтам. Не помогло 19-летней теннисистке и то, что она допустила три двойные ошибки, в том числе две в пятом гейме. Сет, закончившийся со счётом 6:0 в пользу Екатерины, продолжался всего 24 минуты. У Андреевой даже на своей подаче не было ни одного геймбола, не говоря уже о брейк-пойнтах на приёме.

Во второй партии Андреева резко прибавила и повела 2:0. Сделать брейк ей помогло в том числе и то обстоятельство, что Александрова, которая, похоже, чуть расслабилась после лёгкого начала, в своём гейме допустила три двойные ошибки, а на брейк-пойнте у соперницы пробила в сетку. Третий гейм, на своей подаче, Эрика и вовсе взяла под ноль. Отыграться в этом сете Екатерина не смогла — у неё даже брейк-пойнтов не было. При 5:3 Андреева подала на партию — 6:3 за 39 минут.

В решающем сете сказался всё же опыт Александровой, которая сумела взять себя в руки и вернула тот теннис, который показывала в первой партии. Андреева начала с брейка, но потом отдала свою подачу с 40:15. В четвёртом гейме Екатерина ещё раз взяла подачу соперницы, а в шестом сделала третий брейк подряд — 5:1.

Подавая на матч, Александрова ушла с 0:30 и использовала первый же матчбол — 6:0, 3:6, 6:1 за 1 час 36 минут.

В третьем раунде Александрова сыграет с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира Игой Свёнтек (1). Андреева же, несмотря на поражение, впервые в карьере поднимется в топ-100 рейтинга WTA. В следующий понедельник Эрика станет 99-й ракеткой мира.

Наконец, Анастасия Потапова сражалась с бывшей первой, а ныне 59-й ракеткой мира Каролиной Плишковой. Это было их первое очное противостояние. До брейк-пойнтов первой добралась Потапова. Но россиянка не смогла воспользоваться этим шансом в третьем гейме. Такое развитие событий надломило её, и тот второй гейм, который Анастасия взяла на своей подаче, так и остался единственным выигранным за весь сет. Плишкова забрала партию со счётом 6:1 всего за 27 минут, и даже пять двойных ошибок не стали ей помехой.

Во втором сете Плишкова не стала расслабляться и повела 4:1 с двумя брейками — Потапова упорно билась в своих геймах, но соперница в тот момент действовала точнее. Ситуация стала совсем уж критической, и россиянка, сцепив зубы, принялась навёрстывать упущенное. Сперва Анастасия отыграла один брейк, в седьмом гейме ушла с брейк-пойнта, а затем ещё раз взяла чужую подачу — 4:4!

В девятом гейме было 40:15 на подаче Потаповой, но Плишкова «вернулась» и со второго брейк-пойнта ещё раз забрала чужой гейм. Казалось, на этом всё и закончится. Но чешка при 5:4 — с её-то подачей! — не смогла подать на матч, не взяв ни одного очка в гейме, — 5:5. После этого Анастасия выиграла свой гейм, а потом реализовала тройной сетбол на приёме (соперница пробила в сетку) — 7:5 за 54 минуты.

В решающей партии Потапова дважды была близка к брейку во втором гейме, но упустила оба брейк-пойнта. В четвёртом гейме россиянка взяла чужую подачу, Плишкова провела обратный брейк, но тут же вновь проиграла свой гейм — 4:2 в пользу Анастасии. В затяжном седьмом гейме чешка вцепилась в подачу соперницы — и со второго брейк-пойнта сделала второй ответный брейк подряд, после чего сравняла счёт — 4:4. В девятом гейме Потапова на брейк-пойнте у соперницы пробила в коридор, и Плишкова вышла подавать на матч. На сей раз ей это удалось (со второго матчбола): 6:1, 5:7, 6:4 за 2 часа 10 минут.

«Тысячник» в Дохе закончится в субботу, 17 февраля. За всеми событиями турнира следите на «Чемпионате».