Павлюченкова и Осака попали в основную сетку турнира WTA-1000 в Дубае

32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская спортсменка Наоми Осака попали в основную сетку хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт с 18 по 24 февраля.

Спортсменки оказались в основной сетке соревнований после снятия немецкой теннисистки Анжелики Кербер и и представительницы Чехии Каролины Муховой. Действующая чемпионка турнира в Дубае чешка Барбора Крейчикова не выступит на соревнованиях из-за травмы спины. Жеребьёвка турнира в Дубае состоится 17 февраля.

Ранее Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). На этой стадии соревнований российская теннисистка встретится с представительницей США Даниэль Коллинз (63-я в рейтинге WTA). Турнир в Катаре завершится 17 февраля.