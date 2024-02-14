Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Дохе
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, занимающая 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), стала четвертьфиналисткой турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).
В матче третьего круга россиянка обыграла восьмую ракетку мира Маркету Вондроушову (Чехия) со счётом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 51 минуту. Павлюченкова выполнила три эйса и допустила столько же двойных ошибок. Её соперница за выход в 1/4 финала выполнила шесть подач навылет и допустила одну двойную ошибку.
Доха (ж). 3-й круг
14 февраля 2024, среда. 14:10 МСК
8
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
32
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
В четвертьфинале турнира в столице Катара с призовым фондом $ 3 211 715 Анастасия Павлюченкова сыграет против победительницы встречи Даниэль Коллинз (США) и Катержины Синяковой (Чехия). Соревнования в Дохе завершатся 17 февраля.
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