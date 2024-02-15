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Плишкова на двух тай-брейках одолела Осаку в четвертьфинале турнира в Дохе

Плишкова на двух тай-брейках одолела Осаку в четвертьфинале турнира в Дохе
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Бывшая первая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова пробилась в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

В четвертьфинальном поединке Плишкова со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:5) обыграла четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира японку Наоми Осаку. Для Каролины эта победа стала девятой подряд (ранее она выиграла турнир в Клуж-Напоке).

Доха (ж). 1/4 финала
15 февраля 2024, четверг. 21:05 МСК
Наоми Осака
747
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 5
7 8 		7 7
         
Каролина Плишкова
59
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 45 минут. Плишкова восемь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Осаки 10 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в финал Дохи Плишкова сразится с действующей чемпионкой турнира полькой Игой Свёнтек (1).

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