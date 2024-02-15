Павлюченкова победила финалистку Australian Open! Анастасия вышла в полуфинал Дохи

В четверг, 15 февраля, на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар) проходят четвертьфинальные матчи. В восьмёрку лучших вышла лишь одна россиянка, а именно финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова, 32-я ракетка мира. В третьем круге соперницей Павлюченковой была действующая чемпионка Уимблдона чешка Маркета Вондроушова, имевшая шестой номер посева. Но россиянка справилась с ней без потери сета.

А в четвертьфинале Анастасия сражалась с финалисткой Australian Open — 2022 американкой Даниэль Коллинз. По большому счёту тот поход так пока и остаётся главным достижением в карьере американки. Всё же выход в финал AO — это круче, нежели титул на «пятисотнике» в Сан-Хосе в августе 2021-го, не правда ли?

Коллинз, в декабре прошлого года отпраздновавшая 30-летие, в 2022 году побывала седьмой ракеткой мира, а сейчас идёт на 63-м месте в рейтинге WTA. Так что на нынешний «тысячник» ей пришлось пробиваться через квалификацию. А уже в основной сетке Даниэль обыграла Веронику Кудерметову (13) и чешек Мари Боузкову и Катержину Синякову, причём всех — без потери партии.

Также не стоит забывать, что месяц назад, во время AO-2024, Коллинз объявила, что нынешний сезон станет последним в её карьере. «Завершение карьеры? Вообще-то да, это будет последний мой сезон в соревнованиях. Я не знаю точно когда, но это будет мой последний сезон, и я действительно с нетерпением жду этого… Почему с нетерпением? Только потому, что я знаю, что в жизни ещё многое предстоит сделать», — говорила она на одной из пресс-конференций во время турнира.

По личным встречам с Павлюченковой явный перевес был на стороне Коллинз: 3-0. Она выиграла со счётом 2:6, 7:5, 6:1 в четвертьфинале Australian Open, 6:7 (9:11), 7:6 (7:2), 6:2 в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг — 2021 (что не помешало сборной России победить), а также 6:3, 6:1 на старте турнира в Цинциннати-2023.

Даниэль Коллинз на турнире WTA-1000 в Дохе в 2024 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В начале игры обе теннисистки спокойно держали свою подачу — особенно Коллинз, которая под ноль взяла два своих гейма. А в шестом гейме у Павлюченковой стали проходить рискованные атакующие удары на приёме, и россиянка, отдав лишь одно очко, сделала первый в матче брейк — 4:2. В следующем гейме американка попыталась отыграться и, добившись нескольких ошибок от соперницы, вышла на «ровно», но не более того. Но в девятом гейме, когда Анастасия подавала на сет при 5:3, Даниэль не позволила ей сделать это. Павлюченкова сорвала несколько ударов во время розыгрышей, и соперница добилась брейка, а в 10-м гейме убежала с 0:30 и сравняла счёт — 5:5.

Несмотря на три проигранных гейма подряд, Анастасия не расстроилась. Взяв свою подачу в 11-м гейме, она затем собранно отыграла на приёме, отдав лишь один розыгрыш, и не дала партии перетечь в тай-брейк — 7:5 за 50 минут.

А вот второй сет начался не по сценарию Павлюченковой. В первых двух геймах россиянка выиграла лишь по очку, и Коллинз повела 2:0. Но уйти в отрыв у американки не вышло. Анастасия взяла свою подачу, а в следующем гейме вышла на брейк-пойнт и сразу же реализовала его, после того как Даниэль пробила в сетку, — 2:2.

После этого теннисистки принялись брать геймы на своей подаче — не под ноль, конечно, но и без брейк-пойнтов. А 10-й гейм стал последним: Павлюченкова, принимая при 5:4 в свою пользу, использовала первый же матчбол, притом что начался гейм с 30:0 на подаче Коллинз (американка наошибалась в концовке гейма), — 7:5, 6:4 за 1 час 36 минут.

Вот так Павлюченкова вышла в свой второй полуфинал в сезоне (после Линца). В лайв-рейтинге она на данный момент отыгрывает восемь строчек и располагается на 24-й позиции. В полуфинале Анастасия сыграет либо с чемпионкой Уимблдона 2022 года Еленой Рыбакиной (Казахстан, 3), либо с финалисткой US Open — 2021 канадкой Лейлой Фернандес, 38-й ракеткой мира.

Все четвертьфиналы Дохи закончатся сегодня, 15 февраля. Полуфиналы намечены на пятницу, 16 февраля. Финал состоится в субботу, 17 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».