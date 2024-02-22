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Тарпищев оценил перспективы Калинской на топ-10 рейтинга WTA

Тарпищев оценил перспективы Калинской на топ-10 рейтинга WTA
Анна Калинская.
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал игру 40-й ракетки мира Анны Калинской. Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Дубае, одолев в четвертьфинале третью ракетку мира Кори Гауфф из США (2:6, 6:4, 6:2).

«Калинская прибавила заметно, мозги и техника у нее хорошие. Вопрос только в физике, но она может еще прибавить. Видно, что с возрастом вошла в нужные рамки. Раньше то хотела играть, то нет. й 25 лет сейчас, а если бы в 20 также подходила к работе — могла бы добиться намного большего. Но потенциал хороший, реально может в топ-10 быть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

За выход в финал соревнований в Дубае Калинская сразится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Этот матч состоится завтра, 23 февраля.

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