Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская вышла в первый в карьере полуфинал турнира категории WTA-1000

Анна Калинская вышла в первый в карьере полуфинал турнира категории WTA-1000
Аудио-версия:
Комментарии

40-я ракетка мира, 25-летняя российская теннисистка Анна Калинская вышла в первый в карьере полуфинал турнира категории WTA-1000 и третий на уровне WTA в принципе.

Напомним, в четвертьфинальном поединке начавшая соревнования с квалификации Калинская со счётом 2:6, 6:4, 6:2 одолела чемпионку US Open – 2023, третью ракетку мира, 19-летнюю американку Кори Гауфф (3). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 15 минут. Для россиянки эта победа стала шестой подряд (с учётом квалификации). По ходу основного турнира Калинской также удалось обыграть австралийку Сторм Хантер (Q), представительницу Туниса Онс Жабер (5), испанку Кристину Букшу (LL) и латвийку Елену Остапенко (9).

За выход в финал турнира в Дубае Калинская сразится с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира, полькой Игой Свёнтек (1).

Материалы по теме
Калинская выдала камбэк с Гауфф в Дубае! В полуфинале Анну ждёт 1-я ракетка мира Свёнтек
Калинская выдала камбэк с Гауфф в Дубае! В полуфинале Анну ждёт 1-я ракетка мира Свёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android