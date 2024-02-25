Каспер Рууд сенсационно уступил 40-й ракетке Томпсону в финале турнира в Лос-Кабосе

Сегодня, 23 февраля, состоялся матч в рамках четвертьфинала турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), в котором сошлись норвежец Каспер Рууд (12-я ракетка мира) и австралиец Джордан Томпсон (40). Победу одержал Томпсон со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
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Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты. За это время Каспер ни сделал ни одной подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал всего два из 13 заработанных брейк-пойнтов. Томпсон, в свою очередь, сделал семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из трёх возможных брейк-пойнтов.
Отметим, что на пути к финалу Томпсон одержал победы над американцами Эрнесто Эскобедо (494), Эмилио Навой (146) и Алексом Михельсеном (74). Также австралиец сенсационно обыграл немца Александра Зверева (6) в полуфинале турнира.
Победителем турнира в прошлом году стал греческий теннисист Стефанос Циципас, одолевший в финале Алекса де Минора.
Показательный турнир. Синнер — Рууд:
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