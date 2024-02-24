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Рууд — о победе над Циципасом: это был очень близкий матч, особенно второй сет

Рууд — о победе над Циципасом: это был очень близкий матч, особенно второй сет
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12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). В полуфинальном матче норвежец со счётом 6:4, 7:6 (7:4) обыграл 11-ю ракетку мира из Греции Стефаноса Циципаса.

«Это был очень близкий матч, особенно второй сет. Мне повезло, что я спас несколько сетболов и смог забрать его. Да, без везения не обошлось, но на тай-брейке я с самого начала играл отлично. Так что я очень доволен этой победой», — приводит слова Рууда официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

В матче за титул норвежский теннисист сыграет с Джорданом Томпсоном (Австралия). Турнир в Лос-Кабосе завершится 25 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 915 тыс.

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