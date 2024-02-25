Джордан Томпсон прокомментировал сенсационную победу в финале турнира ATP-250 над Руудом

Австралийский теннисист Джордан Томпсон (40-я ракетка мира) высказался о сенсационной победе в финале турнира ATP-250 в Лос-Кабосе над норвежцем Каспером Руудом (12-я ракетка) — 6:3, 7:6 (7:4).

«Я провёл так много часов на корте на этой неделе. В четвертьфинале меня могли закрыть дважды – я мог проиграть 0:6, 0:6. А теперь я собираюсь поднять трофей, так что думаю, что это всё ещё какое-то чудо.

Повторюсь, теперь Мексика – моё любимое место, без сомнений», – приводит слова Томпсона ATP Tour.

Напомним, на пути к финалу Томпсон одержал победы над американцами Эрнесто Эскобедо (494), Эмилио Навой (146) и Алексом Михельсеном (74). Также австралиец сенсационно обыграл немца Александра Зверева (6) в полуфинале турнира.

Материалы по теме Каспер Рууд сенсационно уступил 40-й ракетке мира Томпсону в финале турнира в Лос-Кабосе

Показательный турнир. Синнер — Рууд: