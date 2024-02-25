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Джордан Томпсон прокомментировал сенсационную победу в финале турнира ATP-250 над Руудом

Джордан Томпсон прокомментировал сенсационную победу в финале турнира ATP-250 над Руудом
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Австралийский теннисист Джордан Томпсон (40-я ракетка мира) высказался о сенсационной победе в финале турнира ATP-250 в Лос-Кабосе над норвежцем Каспером Руудом (12-я ракетка) — 6:3, 7:6 (7:4).

Лос-Кабос. Финал
25 февраля 2024, воскресенье. 06:10 МСК
Джордан Томпсон
40
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Каспер Рууд
12
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«Я провёл так много часов на корте на этой неделе. В четвертьфинале меня могли закрыть дважды – я мог проиграть 0:6, 0:6. А теперь я собираюсь поднять трофей, так что думаю, что это всё ещё какое-то чудо.

Повторюсь, теперь Мексика – моё любимое место, без сомнений», – приводит слова Томпсона ATP Tour.

Напомним, на пути к финалу Томпсон одержал победы над американцами Эрнесто Эскобедо (494), Эмилио Навой (146) и Алексом Михельсеном (74). Также австралиец сенсационно обыграл немца Александра Зверева (6) в полуфинале турнира.

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Показательный турнир. Синнер — Рууд:

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