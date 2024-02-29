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Камилла Рахимова уступила Диан Парри во втором круге турнира WTA-250 в Остине

Камилла Рахимова уступила Диан Парри во втором круге турнира WTA-250 в Остине
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94-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова завершила выступление на турнире WTA-250 в американском Остине. В матче второго круга Рахимова уступила в двух сетах 62-й в мировой классификации и посеянной на турнире под пятым номером француженке Диан Парри — 3:6, 3:6.

Остин. 2-й круг
29 февраля 2024, четверг. 04:30 МСК
Камилла Рахимова
94
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Диан Парри
62
Франция
Диан Парри
Д. Парри

Матч продлился 1 час 34 минуты. Рахимова ни разу не подала навылет и допустила шесть двойных ошибок, реализовав один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Парри пять эйсов при одной двойной ошибке и четыре выигранных брейк-пойнта из 11.

В 1/4 финала Парри встретится с первой сеяной в Остине 35-й ракеткой мира украинкой Ангелиной Калининой, которая ранее обыграла чешскую теннисистку Сару Бейлек и Марию-Камилу Осорио-Серрано из Колумбии.

Календарь турнира WTA-250 в Остине
Турнирная сетка турнира WTA-250 в Остине
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