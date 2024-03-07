Тарпищев прокомментировал решение ITF о допуске россиян на ОИ-2024

Президент Федерации теннис России Шамиль Тарпищев заявил, что решение Международной федерации тенниса о допуске россиян — начало пути.

«Это решение — только начало пути. После решения ITF я могу сказать: так оно и должно быть. Мы должны играть, теннис должен быть, весь наш спорт должен быть. Важно только, чтобы нас не ставили в неприемлемые условия», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

Отбор на Олимпиаду будет осуществляться согласно рейтингам, которые выйдут 10 июня. Для того, чтобы проходить отбор игроки должны соответствовать всем необходимым критериям.

Напомним, ранее стало известно, что ITF допустили участие российских спортсменов под нейтральным флагом и без какой-либо символики страны.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.