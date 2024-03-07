Олимпийский комитет России поздравил Шамиля Тарпищева с днём рождения

Олимпийский комитет России поздравил с днём рождения президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева и выразил благодарность за вклад в развитие тенниса. Об этом они написали в своём официальном телеграм-канале.

«Шамиль Анвярович внёс большой вклад в развитие тенниса в нашей стране. Под его руководством отечественные спортсмены не раз становились победителями и призёрами Олимпийских игр, выигрывали Кубок Дэвиса и Кубок Федерации», — написала организация под своим постом.

Тарпищеву в этом году исполняется 76 лет. С 1999 года он занимает пост президента Федерации тенниса России. Сам он является заслуженным тренером СССР и членом Международного олимпийского комитета. Теннисистка Наталья Вихлянцева назвала Тарпищева настоящим гуру тенниса.