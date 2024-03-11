Стив Джонсон назвал Федерера самым сложным соперником в карьере

34-летний американский теннисист Стив Джонсон, ранее объявивший о завершении профессиональной карьеры, назвал швейцарца Роджера Федерера самым сложным соперником в карьере.

«Тяжелее всего мне было противостоять Роджеру, потому что с Новаком, как и с Рафой, я играл лишь однажды.

В первом матче Роджер легко меня обыграл, а во втором, когда я играл с ним, я почти победил его здесь (в 2017 году в Индиан-Уэллсе Федерер выиграл со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4). — Прим. «Чемпионата»). Это был близкий матч, у меня были шансы. В третьем матче (в первом круге АО-2020 Федерер выиграл 6:3, 6:2, 6:2. — Прим. «Чемпионата») изменения, которые он внёс в свою игру, позволили ему без проблем со мной разобраться.

Я покидал корт, думая о том, что он смог изменить по сравнению с тем, как я играл с ним в последний раз, как он перестроил свою стратегию. Он значительно превосходил практически всех остальных в мире как с игровой, так и с тактической точки зрения. Он смог загнать меня в угол», — сказал Джонсон на пресс-конференции.

Напомним, спортсмен провёл последний матч в карьере в квалификации турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе с соотечественником Эмилио Навой. Встреча завершилась победой Навы со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (12:10), 6:4.