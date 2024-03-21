Тарпищев: Джокович — наш друг. Не будь календаря, он бы приехал на матч России и Сербии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, почему 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович не приехал на товарищеский футбольный матч России с Сербией в Москве.

«Мы действительно хотели пригласить Джоковича. Не получилось, потому что у него календарь. А сейчас ещё травма, поэтому он лечится. До последнего было непонятно, приедет он или нет. Я даже с его дядей разговаривал несколько дней назад. Если бы не было календаря, то он бы приехал. Новак — наш друг.

Я помню, когда он выиграл Кубок Дэвиса. Я зашёл в раздевалку, а он встал и написал: «За братство с Россией», а также подарил ракетку, которой выиграл последний матч. Поэтому у нас тёплые отношения. На сборах перед Олимпиадой в Лондоне он приходил с нами играть в футбол. Даже встал на ворота, а я говорю: «Ты с ума сошёл? Палец сломаешь! Давай в нападение», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.