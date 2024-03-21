Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Россия — Сербия, прямая онлайн-трансляция товарищеского матча, где смотреть, 21 марта 2024, кто в составе, когда начало

Сборная России вернулась! Крутейший матч с Сербией в Москве! LIVE
Кирилл Закатченко
Россия — Сербия
Комментарии
У команды Валерия Карпина самый серьёзный соперник за последний год.

Сегодня, 21 марта, состоится товарищеский матч сборных России и Сербии. Встреча пройдёт в Москве на «ВТБ Арене». Мы проведём онлайн этой игры.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 2024 году сборная России ещё не играла – и какой же крутой у неё мартовский слот! После Сербии сыграем с Парагваем – тоже далеко с не самой последней национальной командой мира.

Одна из главных интриг – кого Валерий Карпин выпустит в атаке нашей национальной команды. Иван Сергеев, Константин Тюкавин, Фёдор Чалов? Или, может быть, вообще без форвардов?

Давайте погадаем вместе:
Кому сыграть в нападении сборной России? Шесть вариантов для Карпина
Рейтинг
Кому сыграть в нападении сборной России? Шесть вариантов для Карпина

Оппонент у россиян серьёзный, около половины футболистов сербской сборной – с мировым именем. Там и представители итальянских грандов, и перспективные молодые игроки, и представители РПЛ. И даже те, кто променял Европу на Саудовскую Аравию. Глаза разбегаются!

Решайте сами:
Кто главная звезда сборной Сербии: топы «Ювентуса» или герои «Аль-Хиляля»?
Рейтинг
Кто главная звезда сборной Сербии: топы «Ювентуса» или герои «Аль-Хиляля»?

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android