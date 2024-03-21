Сборная России вернулась! Крутейший матч с Сербией в Москве! LIVE

У команды Валерия Карпина самый серьёзный соперник за последний год.

Сегодня, 21 марта, состоится товарищеский матч сборных России и Сербии. Встреча пройдёт в Москве на «ВТБ Арене». Мы проведём онлайн этой игры.

В 2024 году сборная России ещё не играла – и какой же крутой у неё мартовский слот! После Сербии сыграем с Парагваем – тоже далеко с не самой последней национальной командой мира.

Одна из главных интриг – кого Валерий Карпин выпустит в атаке нашей национальной команды. Иван Сергеев, Константин Тюкавин, Фёдор Чалов? Или, может быть, вообще без форвардов?

Оппонент у россиян серьёзный, около половины футболистов сербской сборной – с мировым именем. Там и представители итальянских грандов, и перспективные молодые игроки, и представители РПЛ. И даже те, кто променял Европу на Саудовскую Аравию. Глаза разбегаются!

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