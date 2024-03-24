Маррей: то, как Алькарас играет в теннис, заставляет меня улыбаться

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей в социальных сетях высказался о матче Карлоса Алькараса и Роберто Карбальес-Баэны на «Мастерсе» в Майами (США). Алькарас выиграл со счётом 6:2, 6:1.

«То, как Алькарас играет в теннис, заставляет меня улыбаться», — написал Маррей в социальной сети Х (ранее Twitter).

На послематчевой пресс-конференции молодого испанца попросили прокомментировать это высказывание.

«Это прекрасно. Как я уже много раз говорил, я играю для себя, для своей команды. Но мне, конечно, нравится, когда люди с удовольствием смотрят мои матчи. Меня это очень радует.

Особенно, учитывая, что такая легенда, как Энди, говорит, что ему очень нравится смотреть мои матчи. Это безумие. Думаю, он смотрел много теннисных матчей за свою карьеру, много разных игроков. Слышать такие слова от него для меня очень приятно. Я стараюсь так играть в каждом матче», — сказал Алькарас.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.