Медведев вышел в третий круг Майами. А Аванесян и Калинская выбили теннисисток топ-10

В ночь с 23 на 24 марта мск на супертурнире в Майами (США) завершился очередной соревновательный день. Дождь и на этот раз вмешался в расписание, из-за чего матчи начались на несколько часов позже запланированного. Но почти все встречи с участием российских теннисистов всё же удалось провести. Первыми свои поединки закончили Дарья Касаткина и Анастасия Потапова — подробнее об этом читайте в отдельном материале.

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, играл с 86-м номером рейтинга ATP Мартоном Фучовичем. До этого венгерский теннисист лишь раз обыгрывал Медведева, да и то на грунте, на «Ролан Гаррос» — 2020. Сегодня же Даниил одержал четвёртую победу в очных встречах с ним.

У Медведева сразу пошла подача, и Фучович в первом сете не заработал ни одного брейк-пойнта. Кроме того, венгр провалил пятый гейм, когда россиянин смог сделать брейк под ноль. Как результат, Даниил забрал партию со счётом 6:4. Второй сет Медведев начал с брейка, а во втором гейме подтвердил его, несмотря на три двойные ошибки. Следующие два гейма также остались за россиянином, вскоре после чего он спокойно довёл дело до победы — 6:4, 6:2 за 1 час 20 минут.

«Вчерашний день был самым тяжёлым, так как я был на 99 процентов уверен, что не буду играть из-за дождя, и мне хотелось бы остаться в гостинице. Я готов играть в любое время. Я люблю играть. Нам обоим было трудно выиграть этот матч, и я знал, что мне нужно сохранять спокойствие… Первый матч всегда самый тяжёлый. Надеюсь, это только начало», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В третьем круге Даниил сыграет с британцем Кэмероном Норри (30).

Карен Хачанов (15) играл со своим «клиентом» Ласло Джере, 35-й ракеткой мира. Хачанов выиграл у Джере все три предыдущие очные встречи, а сегодня одержал четвёртую победу. Во всех этих поединках Карен не проиграл ни одного сета.

В сегодняшнем противостоянии Хачанов более чем уверенно забрал первую партию. В четырёх своих геймах он проиграл лишь одно очко и, оформив два брейка, выиграл сет со счётом 6:2. Во второй партии Джере сумел навязать борьбу сопернику. В середине сета игроки обменялись брейками — 2:2. Затем Карен спокойно брал свои геймы, а на приёме упустил пять брейк-пойнтов — 4:4. В девятом гейме россиянин вознамерился во что бы то ни стало взять чужую подачу — и с восьмого брейк-пойнта добился своей цели. После этого он уже спокойно подал на матч — 6:2, 6:4 за 1 час 27 минут.

В третьем раунде Хачанов сыграет с Франсиско Серундоло (Аргентина, 20).

20-летняя Мария Тимофеева, пробившаяся в основу через квалификацию, вышла на корт с 19-летней чешкой Линдой Носковой (26). В первом сете Тимофеева, занимающая 99-е место в рейтинге WTA, имела прекрасный шанс повести с брейком, но в четвёртом гейме упустила тройной брейк-пойнт — 2:2. Носкова же в девятом гейме забрала подачу соперницы, после чего, отыграв брейк-пойнт, подала на сет — 6:4.

Во второй партии чешская теннисистка добилась брейка уже в пятом гейме, в девятом упустила тройной матчбол на приёме, но в 10-м под ноль подала на матч — 6:4, 6:4 за 1 час 22 минуты.

21-летняя Элина Аванесян, занимающая 65-е место в мировой классификации, сенсационно обыграла шестую ракетку мира Онс Жабер. В первом сете Аванесян не оставила шансов Жабер, ни разу не дав ей выйти на брейк-пойнты. Россиянка дважды взяла подачу соперницы и выиграла партию со счётом 6:1. Во втором сете туниска отыгралась. Она повела 3:1 с преимуществом в один брейк, какое-то время держала подачу, в девятом гейме не подала на партию, но в 10-м приняла на сет, использовав первый же сетбол — 6:4.

Несмотря на это, в третьей партии сильнее вновь оказалась Аванесян. Элина вела 5:1 с двумя брейками, при 5:2 не смогла подать на матч, но уже в следующем гейме зафиксировала победу, реализовав второй матчбол на приёме — 6:1, 4:6, 6:3 за 1 час 55 минут.

В третьем раунде Аванесян сразится с финалисткой Australian Open — 2022, 53-й ракеткой мира Даниэль Коллинз, выбившей Анастасию Потапову.

Анна Калинская (22) играла с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017, 10-й ракеткой мира Еленой Остапенко (9). В отличие от предыдущих поединков, это был матч не второго, а третьего круга. Калинской явно удобно играть с Остапенко. В предыдущих двух матчах россиянка дважды победила латвийку, не проиграв ни сета, в том числе в Дубае-2024. Повторилась история и на этот раз.

В первом сете Остапенко сразу же повела с брейком, но в дальнейшем не смогла взять ни одного гейма на своей подаче. Калинская также не лучшим образом действовала в своих геймах, но при 5:3 всё же подала на партию — 6:3. А во втором сете россиянка уже не оставила шансов сопернице. Анна дважды взяла подачу Елены и в седьмом гейме подала на матч — 6:3, 6:1 за 1 час 9 минут.

В четвёртом круге Калинская сыграет с гречанкой Марией Саккари (8).

Наконец, вторая ракетка мира Арина Соболенко также проводила матч третьего раунда. Её соперницей была украинка Ангелина Калинина (32). В первом сете Соболенко повела 2:0 с брейком, но упустила преимущество — 2:2. Затем теннисистки обменялись брейками, а в девятом гейме Калинина ещё раз взяла чужую подачу, после чего с третьего сетбола подала на партию — 6:4.

Во втором сете Соболенко взяла реванш. Белоруска выиграла первые пять геймов из шести, а в седьмом, отыграв брейк-пойнт, подала на партию — 6:1. В решающем сете у Арины разладилась подача. Она не взяла ни одного из своих геймов, допустив четыре двойные ошибки. Ангелина же лишь раз допустила срыв, под ноль отдав свой гейм. И реализовала первый же матчбол в седьмом гейме — 6:4, 1:6, 6:1 за 2 часа 3 минуты.

А матч Романа Сафиуллина с итальянцем Лоренцо Музетти (23) перенесён на воскресенье, 24 марта. За всеми событиями супертурнира в Майами следите на «Чемпионате».