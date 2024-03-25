Махач обыграл Маррея и вышел в 1/8 финала турнира в Майами

Чешский теннисист Томаш Махач вышел в 1/8 финала турнира в Майами. На стадии 1/16 финала он обыграл представителя Великобритании Энди Маррея со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5).

Продолжительность встречи составила 4 часа 5 минут. За это время Махач сделал шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. На счету Маррея 15 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 15.

В третьем круге Махач сыграет с итальянским теннисистом Маттео Арнальди.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.