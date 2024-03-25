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Махач обыграл Маррея и вышел в 1/8 финала турнира в Майами

Махач обыграл Маррея и вышел в 1/8 финала турнира в Майами
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Чешский теннисист Томаш Махач вышел в 1/8 финала турнира в Майами. На стадии 1/16 финала он обыграл представителя Великобритании Энди Маррея со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5).

Майами (м). 3-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 7 7
7 		5 6 5
         
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей

Продолжительность встречи составила 4 часа 5 минут. За это время Махач сделал шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. На счету Маррея 15 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 15.

В третьем круге Махач сыграет с итальянским теннисистом Маттео Арнальди.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.

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