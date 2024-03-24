Касаткина рвётся в 4-й круг Майами! Также бьются Медведев, Сафиуллин, Аванесян. LIVE!

На мартовском «Мастерсе» в ночь с воскресенья на понедельник продолжится 3-й круг. На кортах появятся 6 россиян. Подробности — в трансляции.

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на супертурнире в Майами-2024. В ночь с воскресенья на понедельник у мужчин будут доиграны восемь отложенных из-за дождя поединков второго круга, а также восемь матчей третьего. У женщин должен полностью завершиться третий круг. На корты среди прочих выйдут и шесть россиян – Даниил Медведев (третий номер посева), Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина (10), Анастасия Павлюченкова (21), Екатерина Александрова (14) и Элина Аванесян. Причём Павлюченкова и Александрова сразятся между собой. Также из топ-5 посева сыграют Кори Гауфф (3), Джессика Пегула (5), Ига Свёнтек (1) и Янник Синнер (2). Следите за событиями в нашей лайв-статье.