Касаткина рвётся в 4-й круг Майами! Также бьются Медведев, Сафиуллин, Аванесян. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на супертурнире в Майами-2024. В ночь с воскресенья на понедельник у мужчин будут доиграны восемь отложенных из-за дождя поединков второго круга, а также восемь матчей третьего. У женщин должен полностью завершиться третий круг. На корты среди прочих выйдут и шесть россиян – Даниил Медведев (третий номер посева), Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина (10), Анастасия Павлюченкова (21), Екатерина Александрова (14) и Элина Аванесян. Причём Павлюченкова и Александрова сразятся между собой. Также из топ-5 посева сыграют Кори Гауфф (3), Джессика Пегула (5), Ига Свёнтек (1) и Янник Синнер (2). Следите за событиями в нашей лайв-статье.
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Касаткина начинает
Также стартует и поединок Дарья Касаткиной с румынкой Сораной Кырстей. За этой встречей можно следить в нашей текстовой трансляции.
Сафиуллин начинает матч
Начинается очередной игровой день. И первым запуском играет Роман Сафиуллин с итальянцем Лоренцо Музетти. Следить за ходом поединка можно в нашем онлайн-табло.
Расписание воскресенья
Все сегодняшние пять матчей с участием россиян с приблизительным временем начала выглядят так.
Сегодня состоится 5 матчей с участием россиян, в том числе и российское дерби.
- 24 марта 2024
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