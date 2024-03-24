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Медведев, Касаткина, Сафиуллин, Аванесян: онлайн-трансляция Майами 2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Касаткина рвётся в 4-й круг Майами! Также бьются Медведев, Сафиуллин, Аванесян. LIVE!
Даниил Сальников
Касаткина рвётся в 4-й круг Майами!
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На мартовском «Мастерсе» в ночь с воскресенья на понедельник продолжится 3-й круг. На кортах появятся 6 россиян. Подробности — в трансляции.

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию очередного игрового дня на супертурнире в Майами-2024. В ночь с воскресенья на понедельник у мужчин будут доиграны восемь отложенных из-за дождя поединков второго круга, а также восемь матчей третьего. У женщин должен полностью завершиться третий круг. На корты среди прочих выйдут и шесть россиян – Даниил Медведев (третий номер посева), Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина (10), Анастасия Павлюченкова (21), Екатерина Александрова (14) и Элина Аванесян. Причём Павлюченкова и Александрова сразятся между собой. Также из топ-5 посева сыграют Кори Гауфф (3), Джессика Пегула (5), Ига Свёнтек (1) и Янник Синнер (2). Следите за событиями в нашей лайв-статье.

Майами – 2024. Мужчины. Сетка
Майами – 2024. Женщины. Сетка
Майами (м). 2-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 18:10 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
0
1
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 18:10 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
0
         
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Аванесян
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Майами (м). 3-й круг
25 марта 2024, понедельник. 03:30 МСК
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Касаткина начинает Сафиуллин начинает матч Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Касаткина начинает

Также стартует и поединок Дарья Касаткиной с румынкой Сораной Кырстей. За этой встречей можно следить в нашей текстовой трансляции.

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 18:10 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
0
         
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
18:01 Даниил Сальников

Сафиуллин начинает матч

Начинается очередной игровой день. И первым запуском играет Роман Сафиуллин с итальянцем Лоренцо Музетти. Следить за ходом поединка можно в нашем онлайн-табло.

Майами (м). 2-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 18:10 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
0
1
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
17:54 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Все сегодняшние пять матчей с участием россиян с приблизительным временем начала выглядят так.

17:51 Даниил Сальников

Сегодня состоится 5 матчей с участием россиян, в том числе и российское дерби.

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5 топ-матчей воскресенья в теннисе: Касаткина, Медведев и российское дерби в Майами
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