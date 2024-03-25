Маррей: Майами — мой теннисный дом, я люблю этот город

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей после поражения от чешского спортсмена Томаша Махача в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» тепло попрощался с Майами.

«Я не думал обо всех матчах, которые сыграл. Я провёл последний матч здесь, и это печально, потому что мне нравится в Майами. Я провёл здесь много времени и весомую часть карьеры, и мне бы хотелось, чтобы она продолжалась. Этот турнир очень важен для меня, поэтому выход на корт был более эмоциональным, чем на других соревнованиях. Но ближайшие месяцы я проведу с семьёй, и это радует. Майами был для меня особенным местом на протяжении всей карьеры. На самом деле это мой теннисный дом. Я много тренировался здесь, выступал. Я люблю этот город», — приводит слова Маррея Tennis 365.