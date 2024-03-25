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Маррей: Майами — мой теннисный дом, я люблю этот город

Маррей: Майами — мой теннисный дом, я люблю этот город
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей после поражения от чешского спортсмена Томаша Махача в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» тепло попрощался с Майами.

«Я не думал обо всех матчах, которые сыграл. Я провёл последний матч здесь, и это печально, потому что мне нравится в Майами. Я провёл здесь много времени и весомую часть карьеры, и мне бы хотелось, чтобы она продолжалась. Этот турнир очень важен для меня, поэтому выход на корт был более эмоциональным, чем на других соревнованиях. Но ближайшие месяцы я проведу с семьёй, и это радует. Майами был для меня особенным местом на протяжении всей карьеры. На самом деле это мой теннисный дом. Я много тренировался здесь, выступал. Я люблю этот город», — приводит слова Маррея Tennis 365.

Майами (м). 3-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 7 7
7 		5 6 5
         
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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