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Энди Маррей сообщил, что получил тяжёлую травму и выбыл на длительный срок

Энди Маррей сообщил, что получил тяжёлую травму и выбыл на длительный срок
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Британский теннисист Энди Маррей сообщил, что у него случился полный разрыв передней таранно-малоберцовой связки во время матча на турнире в Майами.

«Вчера ближе к концу моего матча в Майами я получил полный разрыв передней таранно-малоберцовой связки и почти полный разрыв пяточно-малоберцовой связки. Я обращусь к специалисту, когда вернусь домой, чтобы определить дальнейшие шаги. Разумеется, что это очень трудно принять, и я буду отсутствовать в течение длительного периода времени. Но когда придет время — я вернусь с одним бедром и без связок голеностопа», — написал Маррей в своей социальной сети.

Напомним, Маррей на турнире в Майами дошёл до третьего круга, где потерпел поражение от чеха Томаша Махача.

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