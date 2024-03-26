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Беккер — о травме Маррея: надеюсь, ты закончишь свой путь на любимом Уимблдоне

Беккер — о травме Маррея: надеюсь, ты закончишь свой путь на любимом Уимблдоне
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист, а ныне тренер Борис Беккер отреагировал на тяжёлую травму бывшей первой ракетки мира, трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Энди Маррея. Напомним, что у него случился полный разрыв передней таранно-малоберцовой связки во время матча на турнире в Майами.

«Хотя бы ещё один титул… Воплоти свою мечту в жизнь, закончив свой собственный путь (на любимом Уимблдоне)», — написал Беккер в своих социальных сетях.

Напомним, что Энди Маррей выиграл два титула турнира «Большого шлема» именно в Лондоне (2013 и 2016 года). Ранее британский теннисист сообщал, что этот год может быть для него быть последним, но он хочет попробовать завершить свою карьеру на британском мэйджоре.

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