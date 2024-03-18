Маррей — об ОИ-2024: я бы хотел быть там по праву, а не просто занять место другого игрока

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей высказался об участии в летних Олимпийских играх в Париже.

«Я с удовольствием сыграл бы на Олимпиаде, но только в том случае, если бы чувствовал, что могу побороться за медаль.

Мой опыт участия в Олимпийских играх был потрясающим, но я бы хотел быть там по праву, а не просто занять место одного из других парней.

У нас есть отличные игроки в парном разряде, а также Джек [Дрэйпер], Кэм [Норри] и Эво [Даниэль Эванс] в одиночном разряде.

Не хочу оказаться в таком положении, что меня возьмут только потому, что это может быть мой последний турнир. Именно поэтому я пока не знаю, что будет летом», — приводит слова Маррея The Times.

Напомним, Маррей завоевал золотую медаль в одиночном разряде домашней Олимпиады в 2012 году, обыграв Роджера Федерера, а затем стал серебряным призёром в миксте в паре с Лорой Робсон.