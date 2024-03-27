Димитров благодаря победе над Хуркачем достиг стадии 1/4 финала на всех «Мастерсах» в туре

Сегодня, 27 марта, бывшая третья ракетка мира болгарин Григор Димитров, полуфиналист трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и победитель Итогового турнира ATP, впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами. В четвёртом круге он оказался сильнее польского теннисиста Хуберта Хуркача со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:3).
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|3
|6 3
Теперь Димитров стал девятым теннисистом из числа действующих игроков, кому удалось выйти в четвертьфиналы на всех «Мастерсах» в туре.
Ранее этого также удалось добиться Рафаэлю Надалю (в 2009 году в Шанхае), Новаку Джоковичу (в 2009 году в Париже), Энди Маррею (в 2011 году в Риме), Гаэлю Монфису (в 2016 году также в Майами), Марину Чиличу (в 2019 году в Мадриде), Доминику Тиму (в 2019 году в Шанхае), Стефаносу Циципасу (в 2021 году в Монте-Карло), Александру Звереву (в 2021 году в Индиан-Уэллсе).
- 27 марта 2024
-
12:57
-
12:44
-
12:03
-
11:56
-
10:20
-
10:12
-
09:21
-
07:42
-
07:22
-
06:45
-
06:18
-
05:57
-
05:52
-
05:14
-
03:05
-
02:40
-
02:19
-
00:37
-
00:19
-
00:05
- 26 марта 2024
-
23:28
-
22:56
-
22:50
-
22:32
-
21:50
-
21:36
-
21:20
-
21:00
-
20:42
-
20:31
-
20:13
-
19:48
-
19:26
-
18:58
-
18:03