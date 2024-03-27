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Димитров благодаря победе над Хуркачем достиг стадии 1/4 финала на всех «Мастерсах» в туре

Димитров благодаря победе над Хуркачем достиг стадии 1/4 финала на всех «Мастерсах» в туре
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Сегодня, 27 марта, бывшая третья ракетка мира болгарин Григор Димитров, полуфиналист трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и победитель Итогового турнира ATP, впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами. В четвёртом круге он оказался сильнее польского теннисиста Хуберта Хуркача со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:3).

Майами (м). 4-й круг
27 марта 2024, среда. 00:20 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 7
6 		3 6 3
         
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

Теперь Димитров стал девятым теннисистом из числа действующих игроков, кому удалось выйти в четвертьфиналы на всех «Мастерсах» в туре.

Ранее этого также удалось добиться Рафаэлю Надалю (в 2009 году в Шанхае), Новаку Джоковичу (в 2009 году в Париже), Энди Маррею (в 2011 году в Риме), Гаэлю Монфису (в 2016 году также в Майами), Марину Чиличу (в 2019 году в Мадриде), Доминику Тиму (в 2019 году в Шанхае), Стефаносу Циципасу (в 2021 году в Монте-Карло), Александру Звереву (в 2021 году в Индиан-Уэллсе).

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