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Крис Эверт — после победы Коллинз в Майами: ты уверена, что хочешь завершить карьеру?

Крис Эверт — после победы Коллинз в Майами: ты уверена, что хочешь завершить карьеру?
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18-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Крис Эверт высказалась о победе своей соотечественницы Даниэль Коллинз в финальном матче турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Напомним, вчера 53-я ракетка мира Коллинз победила четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 7:5, 6:3.

Майами (ж). Финал
30 марта 2024, суббота. 22:10 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Крепко обнимаю и поздравляю Даниэль Коллинз с победой на Miami Open. Зрелищная игра на протяжении всего турнира….но….Ты действительно уверена, что хочешь завершить карьеру?», — написала Эверт в своих социальных сетях.

Напомним, что Коллинз стала второй после японки Наоми Осаки теннисисткой с самым низким рейтингом, дошедшей до финала турнира в Майами. Кроме того, титул в Майами стал самым крупным в карьере Коллинз.

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