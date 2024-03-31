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Коллинз ответила, пересмотрит ли решение об окончании карьеры из-за титула в Майами

Коллинз ответила, пересмотрит ли решение об окончании карьеры из-за титула в Майами
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53-я ракетка мира Даниэль Коллинз, которая вчера в финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США) переиграла четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана, ответила на вопрос журналистов на пресс-конференции после матча о том, будет ли пересматривать своё решение об окончании карьеры из-за титула в Майами. Напомним, в начале 2024 года Коллинз сообщила, что завершит карьеру по итогам сезона.

Майами (ж). Финал
30 марта 2024, суббота. 22:10 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Нет, нет, не буду ничего пересматривать (улыбается). Однако, спасибо. Я чувствую, что ваши вопросы с хорошим посылом, потому что чувствую, что многие люди хотели бы продолжать видеть мою хорошую игру, как в этом финале. Но, как я уже сказала ранее, у меня есть некоторые проблемы со здоровьем, и из-за них мне становится всё сложнее находиться на корте и жить вне его. Я надеюсь, что каждый зритель сможет это уважать. Это очень эмоциональная и личная вещь», — сказала Коллинз на пресс-конференции.

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