Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Екатерина Александрова впервые в карьере попала в топ-15 рейтинга WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова впервые в карьере смогла попасть в топ-15 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

В рейтинге WTA от 1 апреля спортсменка продвинулась на одну позицию вперёд, заняв 15-е место. В её активе 2650 очков.

Напомним, Александрова дошла до полуфинала турнира WTA-1000 в Майами, в котором уступила 22-й ракетке мира, американской теннисистке Даниэль Коллинз со счётом 3:6, 2:6.

Рейтинг WTA, 1 апреля:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 835 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 8045.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7205.

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5848.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4860.

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4118.

7 (9). Мария Саккари (Греция)— 4030.

8 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3995.

9 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3895.

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) – 3438.

…

15 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 2650.

Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».