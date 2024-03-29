Александрова проиграла битву за финал Майами. Алькарас сенсационно выбыл в четвертьфинале

Ранним утром 29 марта мск на супертурнире в Майами (США) завершился второй полуфинальный матч в женском одиночном разряде. Участницами противостояния стали россиянка Екатерина Александрова, посеянная под 14-м номером, и финалистка Australian Open — 2022 Даниэль Коллинз, 53-я ракетка мира.

Коллинз здорово шла по сетке Майами. На пути к матчу с Александровой американка отдала лишь один сет, ещё в первом круге. А в следующих четырёх матчах проиграла всего 17 геймов, выбив, в частности, россиянок Анастасию Потапову и Элину Аванесян. У Александровой же средний уровень соперниц был даже выше. В четвёртом круге Екатерина преподнесла главную сенсацию турнира, выбив первую ракетку мира Игу Свёнтек, а в четвертьфинале одержала верх над пятым номером рейтинга WTA Джессикой Пегулой.

Для Александровой это был лишь второй в карьере полуфинал на «тысячнике» (первый — грунтовый Мадрид-2022). Коллинз отдала должное сопернице перед отчётной игрой. «Александрова прекрасно играет и проводит невероятные пару месяцев. Было здорово наблюдать, как её игра развивалась с годами. У неё очень интересная манера игры.

Знаю, что наш матч будет битвой. Я с нетерпением жду возможности выйти и сыграть ещё в одном полуфинале», — сказала Даниэль на пресс-конференции после выхода в полуфинал.

Александрова хорошо вошла в игру и уже в третьем гейме, отлично проведя несколько розыгрышей на приёме, с четвёртого брейк-пойнта взяла подачу соперницы. Однако Коллинз оформила обратный брейк — 2:2. После этого инициатива была уже на стороне американки. Она лучше проводила обмены, пользуясь ошибками россиянки. В шестом гейме Даниэль ещё раз взяла чужую подачу — 4:2. В восьмом гейме Екатерина, подавая при 3:5 не в свою пользу, отыграла пять сетболов, в том числе тройной. Но после этого Коллинз под ноль подала на партию — 6:3 за 42 минуты.

Во втором сете борьбы уже не получилось. Коллинз начала партию с брейка, в седьмом гейме ещё раз забрала чужую подачу, отыгравшись с 30:0 на подаче Александровой, а потом под ноль подала на матч — 6:3, 6:2 за 1 час 17 минут. Даниэль, на счету которой имеется два титула на уровне WTA, в четвёртый раз в карьере вышла в финал, причём впервые на «тысячнике». Благодаря этой победе она вернётся в топ-30. Екатерина же впервые в карьере станет 15-й ракеткой мира.

«У меня было несколько хороших лет здесь. Но этот год, безусловно, самый запоминающийся. Я следила за всеми матчами Александровой на этом турнире, и мне было так интересно наблюдать за ней. У нас похожий стиль игры, так что это непросто, когда всё так. Из-за этого мне пришлось больше концентрироваться, быстрее реагировать. И это действительно заставило меня играть на самом высоком уровне», — цитирует Коллинз пресс-служба WTA.

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А в мужской сетке завершились четвертьфинальные матчи. В заключительной игре двукратный чемпион ТБШ, вторая ракетка мира Карлос Алькарас, посеянный под первым номером, вышел на корт с Григором Димитровым (11). По личным встречам Алькарас вёл 3-1, но последний матч, на «Мастерсе» в Шанхае-2023, остался за Димитровым, одержавшим волевую победу — 5:7, 6:2, 6:4.

«Последняя наша встреча с Григором завершилась моим поражением. Это было в Шанхае. Я знаю, что он действительно талантливый теннисист, очень сильный соперник. Но я постараюсь показать свою лучшую игру и одержать победу», — сказал Алькарас на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал.

«Я с нетерпением жду этого матча. Каждый хочет бросить вызов лучшим игрокам мира. Очевидно, Алькарас показывает выдающийся теннис, но и я тоже. Если я немного подчищу свою игру, встреча может стать очень интересной. Я взволнован, потому что именно в таких матчах я хочу играть. Я впервые в четвертьфинале в Майами. Думаю, это даст мне дополнительный импульс», — приводит слова Димитрова, сказанные перед матчем с Алькарасом, пресс-служба ATP.

Явным фаворитом четвертьфинала считался Алькарас. Но Димитрову удалось преподнести сенсацию. В начале первого сета соперники регулярно дарили друг другу брейк-пойнты. Но если болгарин своим шансом воспользовался, сделав брейк во втором гейме, то испанец упустил все четыре возможности. После этого Григор вёл 4:1, 5:2, а в восьмом гейме с первого же сетбола принял на партию — 6:2 за 50 минут.

В начале второго сета Димитров здорово действовал на своей подаче, проиграв в трёх своих геймах лишь одно очко. Сделав брейк в четвёртом гейме, болгарин затем подал под ноль и повёл 4:1. В шестом гейме он не использовал скрытый матчбол, после чего в его игре произошёл небольшой спад. Алькарас взял следующие три гейма, сделав брейк под ноль, и сравнял счёт — 4:4. Но переломить ход поединка испанец не смог. В девятом гейме Григор смог взять свою подачу, а затем принял на матч, использовав первый же матчбол, — 6:2, 6:4 за 1 час 34 минуты. Так прервалась девятиматчевая победная серия Карлоса, начавшаяся ещё в Индиан-Уэллсе, где он взял титул.

«Мне кажется, чтобы победить Карлоса Алькараса, нужно играть как можно лучше. Вот так оно и вышло сегодня. Я подошёл к матчу очень сосредоточенным и чётко осознавал, что мне нужно делать. Иногда простота гениальна. Очень сложно побеждать и играть, что называется, просто. Особенно нелегко это против такого соперника. Но я действительно смог диктовать условия и читать игру лучше, чем в прошлый раз.

В целом, на мой взгляд, это был очень хороший матч. Я просто рад, что впервые победил Карлоса в двух сетах», – сказал Димитров на корте после матча.

Кроме того, ранее в этот день Елена Рыбакина в полуфинале оказалась сильнее Виктории Азаренко, а Александр Зверев в четвертьфинале победил Фабиана Марожана. Подробнее об этих матчах читайте в отдельном материале.

Таким образом, в женском финале Майами сразятся Рыбакина и Коллинз, а мужские полуфинальные пары составят Даниил Медведев — Янник Синнер и Зверев — Димитров.

«Зверев? Он просто ещё один мой соперник на данный момент. Я хочу сначала посмотреть, что я сделал сегодня, чтобы подготовиться к следующему матчу. Это моя цель прямо сейчас.

Я не хочу слишком много думать. Я не хочу думать: «О боже, я играл с ним столько раз». Это просто ещё один матч. Я так рад, что оказался в полуфинале. Честно говоря, это приносит мне много радости», — сказал Димитров на корте после матча. В личных встречах он проигрывает Звереву со счётом 1-7, в том числе 0-4 в прошлом сезоне.

Мужские полуфиналы состоятся в пятницу, 29 марта. Женский финал запланирован на субботу, 30 марта, мужской — на воскресенье, 31 марта. За всеми событиями супертурнира в Майами следите на «Чемпионате».

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