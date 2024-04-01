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Екатерина Александрова: хочу выиграть «Большой шлем», стать номером один

Екатерина Александрова: хочу выиграть «Большой шлем», стать номером один
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Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала о целях, которые ставит перед собой. В рейтинге WTA от 1 апреля россиянка впервые в карьере поднялась на 15-е место.

«Всегда хочется большего — стоять в рейтинге выше, проходить дальше. Конечно, как любой теннисист, хочу выиграть «Большой шлем», стать номером один. Это самые грандиозные цели, но пытаюсь идти к ним шаг за шагом, ставить задачи поменьше и ориентироваться на них», — приводит слова Александровой «Спорт-экспресс».

Напомним, Екатерина Александрова дошла до полуфинала турнира категории WTA-1000 в Майами (США). На этой стадии соревнований российская спортсменка проиграла американской теннисистке Даниэль Коллинз со счётом 3:6, 2:6. Позже Коллинз стала чемпионкой турнира в Майами.

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