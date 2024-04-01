Синнер стал третьим игроком, рождённым после 2000 года, с призовыми в более $ 20 млн

Чемпион Australian Open – 2024, вторая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер добился очередного уникального достижения.

Синнер стал лишь третьим игроком, рождённым после 2000 года, уже заработавшим более $ 20 млн призовых. Быстрее Янника это сделали лишь двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас (на его счету $ 28,8 млн) и четырёхкратная победительница мэйджоров, лидер рейтинга WTA полька Ига Свёнтек (на её счету $ 27,2 млн).

Напомним, Синнер после завоевания титула на «Мастерсе» в Майами (США) достиг отметки в $ 21 млн (только призовые, без учёта рекламных контрактов). В финале Янник со счётом 6:3, 6:1 обыграл бывшую третью ракетку мира болгарина Григора Димитрова.