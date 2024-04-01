«Величайшая легенда моды». Российская топ-теннисистка заинтриговала романом с ярким парнем

Имя стильного бойфренда Анастасии Павлюченковой никто не мог вычислить, пока она сама его не раскрыла. Пара очень счастлива в отношениях.

32-летняя российская теннисистка Анастасия Павлюченкова отлично выступает на корте в последнее время. Анастасия в сезоне-2023 вернулась после тяжёлых травм и за год с небольшим совершила впечатляющий рывок – с 367-го на 21-е место в рейтинге WTA.

Павлюченкова может подняться ещё выше, поскольку начинается грунтовая часть сезона. «Ролан Гаррос» — любимый турнир «Большого шлема» для россиянки. Здесь она играла в финале в 2021-м, а год назад дошла до четвертьфинала, несмотря на сложную сетку в статусе 333-й ракетки мира.

Усердная работа на тренировках – главный залог успеха Анастасии на корте. Но не последнюю роль играет и гармония в личной жизни. Павлюченкова не на шутку заинтриговала теннисный мир своим романом с ярким парнем, имя которого долго никто не мог узнать. До тех пор, пока Павлюченкова сама не раскрыла его во время пребывания в США на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в марте этого года.

Об отношениях Павлюченковой с загадочным стильно одевающимся молодым человеком в течение нескольких месяцев регулярно писали англоязычные спортивные СМИ. Впервые Анастасия разместила фото с возлюбленным перед US Open – 2023, когда они в Нью-Йорке посетили светское мероприятие Taste of Tennis. Анастасия прекратила борьбу на этом ТБШ во втором раунде, но на какое-то время осталась в городе его проведения и отдыхала со своим парнем.

Анастасия Павлюченкова со своим парнем в Нью-Йорке Фото: Из личного архива Анастасии Павлюченковой

Возлюбленный также сопровождал Павлюченкову на серии турниров в Азии, а в конце сезона-2023 они вместе устроили романтический отпуск в Италии.

Новый год пара встретила в Окленде, где Анастасия участвовала в турнире категории 250 и готовилась к Australian Open. Парень Павлюченковой привлекал к себе внимание невероятно стильными образами и эпатажем, но имени его никто так и не узнал. Удивительная ситуация в современную эпоху соцсетей.

Анастасия Павлюченкова с бойфрендом в Милане и Окленде Фото: Из личного архива Анастасии Павлюченковой

Стоит отдать должное умению Анастасии интриговать теннисную общественность. Особенно классно в этом плане она отличилась во время февральских турниров на Ближнем Востоке. Парень традиционно сопровождал теннисистку. И, как всегда, был одет очень модно.

В Дохе официальный фотограф WTA, известный в соцсетях под логином Jimmie48, запечатлел трогательные моменты за пределами корта, когда Павлюченкова и её парень целовались и просто веселились вместе.

«Бойфренд Анастасии – величайшая легенда моды во всём теннисе», — подписал свои снимки фотограф.

«Да, он такой», — ответила Павлюченкова, прикрепив к посту смеющийся эмодзи.

Имя бойфренда Анастасия тогда не назвала, но всё-таки вечно держать его в тайне она не собиралась. После выступления на Ближнем Востоке Павлюченкова поехала на турниры Солнечного дубля в США. Во время пребывания в Индиан-Уэллсе Анастасия опубликовала видео своей повседневной рутины. Сначала она показала, как отправилась в супермаркет за продуктами для приготовления ужина. Парень сидел за рулём автомобиля. Во время разговора в машине он пытался говорить на русском языке. Анастасия в ответ заявила, что знает только одно слово на датском. То есть можно с высокой степенью вероятности предположить, что её возлюбленный является гражданином Дании.

Затем Павлюченкова наконец-то назвала имя парня. Его зовут Матиас. Она продемонстрировала особый подарок для бойфренда — свисток Tiffany and Co, как у главного героя популярного сериала «Тед Лассо». На свистке были инициалы «МК». Фамилия молодого человека, очевидно, начинается на букву К, но пока остаётся неизвестной.

Матиас на видео также предстал в эффектной меховой шапке, которую ему на день рождения подарила мать теннисистки. Кроме того, Анастасия показала, как гладит возлюбленному одежду. В самом конце видео они пожарили купленные ранее в супермаркете мясо с овощами и насладились ужином.

Анастасия Павлюченкова и Матиас Фото: Из личного архива Анастасии Павлюченковой

В Индиан-Уэллсе Павлюченкова впервые публично высказалась о своём романе.

«Мой бойфренд – эпатажный молодой человек. У него есть нереальная шуба, в которой он катается на лыжах. Я попросила маму привезти на его день рождения меховую шапку с хвостом из России. Молодой человек её притащил сюда втихушку, а я об этом вообще не знала. Сегодня выхожу разминаться на матч – а он её надел… Я уже не реагирую. В третьем сете я вся в поту, вообще ничего не получается, и тут он достаёт свою накидку с павлинами… Я начала смеяться прямо на корте», — сказала Анастасия в интервью на YouTube-канале «Больше!».

Очевидно, что с течением времени Павлюченкова будет раскрывать больше подробностей о своих отношениях с Матиасом. Одно можно сказать точно – сейчас они очень счастливы вместе. Анастасия выбыла из борьбы на «Мастерсе» в Майами в третьем раунде, поэтому появилось несколько дней на отдых. Пара проводит его в итальянской Тоскане. В частности, Павлюченкова показала, как они посетили знаменитую Пизанскую башню.

Анастасия Павлюченкова и Матиас отдыхают в Тоскане Фото: Из личного архива Анастасии Павлюченковой

Совсем скоро Анастасия снова выйдет на корт на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде. Это последний турнир категории WTA-1000, на котором Павлюченкова доходила до полуфинала. Дело было в 2021 году. Тогда же, когда россиянка сыграла в финале «Ролан Гаррос», но уступила чешке Барборе Крейчиковой.

Было обидно проигрывать в решающем матче мэйджора, но Анастасия всё равно показала лучший результат за карьеру на ТБШ, а во второй половине сезона-2021 поднялась на рекордное для себя 11-е место в мировом рейтинге. Сейчас у Павлюченковой есть вполне реальные шансы снова преуспеть на грунте и ворваться в топ-10. Почему бы и нет? Анастасия уверенно играет на корте, а гармония в отношениях с Матиасом должна только помогать ей покорять новые вершины.