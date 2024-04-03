Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«По-моему, получилось неплохо». Потапова показала кадры с фотосессии для WTA

35-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) поделилась с подписчиками кадрами с официальной фотосессии для Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Пара кадров с фотосессии для WTA, которая прошла в Индиан-Уэллсе… По-моему, получилось неплохо», — написала Потапова в своих социальных сетях.

Фото: WTA

Фото: WTA

Потапова неровно провела американскую серию турниров на хард-кортах. В Индиан-Уэллсе Потапова дошла до четвертьфинального раунда, где со счётом 0:6, 5:7 уступила представительнице Украины Марте Костюк. В Майами же Анастасия потерпела поражение в первом же своём матче от будущей чемпионки американки Даниэль Коллинз.

Потапова начнёт грунтовый сезон на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия), который пройдёт с 15 по 21 апреля.