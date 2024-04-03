Лучшая теннисистка России — Екатерина Александрова! Рейтинг «Чемпионата»: 1-й квартал 2024

Запускаем новый проект! Распределяем топовых теннисисток нашей страны в соответствии с результатами в начале года.

ATP и WTA давно выявляют лучшего теннисиста и теннисистку, основываясь на их выступлениях на различных турнирах в течение года, а конкретно за последние 52 недели. Насколько получается картина справедливой? Эти организации учитывают только статус турнира и стадию, до которой теннисист добрался. Редакция «Чемпионата» считает, что существуют и другие критерии, с которыми рейтинг получится более точным. Кроме того, успехи на более короткой дистанции тоже важны. Поэтому мы решили создать свой рейтинг, а начнём с женщин. Но сначала расскажем о схеме.

Как подсчитываются баллы?

Учитываются результаты теннисисток на всех турнирах за последний квартал. В данном случае — с 1 января по 1 апреля 2024 года.

В расчёт берутся:

текущий рейтинг теннисистки;

насколько она сумела взлететь за это время в рейтинге;

каких результатов смогла добиться на турнирах в зависимости от их статуса;

каких серьёзных соперниц ей удалось обыграть за этот период.

А теперь подробнее: в конце есть общая таблица, и вот что означают колонки.

Колонка 1. Рейтинг на конец периода

Теннисистки, оказавшиеся в топ-10 рейтинга WTA, получают 10 баллов, в топ-20 – 9 баллов, и так далее, за место в топ-100 – один балл.

Места в рейтинге WTA Баллы 1-10 10 11-20 9 21-30 8 31-40 7 41-50 6 51-60 5 61-70 4 71-80 3 81-90 2 91-100 1

Колонка 2. Рейтинговый бонус

Если за этот период теннисистка смогла взлететь в рейтинге на несколько десятков мест, то за каждую новую десятку она получит дополнительный бонусный балл. Если заметной прибавки за три месяца не было или даже наблюдалось падение результатов, то этот бонус не начисляется.

Колонка 3. Титулы + финалы

За участие в финале турнира низшей категории WTA-250 теннисистка получает один балл, за титул – два балла. С каждой последующей категорией ценность раундов удваивается. И, наконец, за четвёртый круг на ТБШ теннисистка получит один балл, за четвертьфинал – два, за полуфинал – четыре, за финал – восемь, а за титул – 16. Подробности – в таблице.

Т Ф бронза 1/2 1/4 (3-й в группе на Ит) 4-й круг (4-й в группе на Ит) 250 2 1 500 4 2 1 1000+ОИ 8 4 3 2 1 ТБШ+Ит 16 8 4 2 1

Колонки 4-9. Ценность победы над соперницами

За победу над теннисисткой, входящей в топ-50, участница нашего рейтинга получает один балл, за топ-40 – два балла, и так далее. Победа над теннисисткой из топ-10 оценивается в пять баллов, а над топ-5 – в шесть баллов. Подробности в таблице.

Место соперницы в рейтинге WTA Баллы 1-5 6 6-10 5 11-20 4 21-30 3 31-40 2 41-50 1

Колонка 10. Сумма

По сумме заработанных баллов теннисистки сортируются в таблице. Причём, если у кого-то из них суммы получаются одинаковыми, выше располагается та из них, кто выше в последнем рейтинге WTA.

Рейтинг Р. бонус Т+Ф Топ-5 Топ-10 Топ-20 Топ-30 Топ-40 Топ-50 Сумма 1 Александрова 9 1 5 18 0 4 9 4 0 50 2 Калинская 8 5 6 12 15 0 0 2 2 50 3 Павлюченкова 8 3 3 0 5 12 9 2 2 44 4 Касаткина 9 0 4 0 0 4 6 2 2 27 5 Блинкова 6 0 0 12 0 0 0 4 0 22 6 М. Андреева 7 2 1 0 5 4 0 0 0 19 7 Самсонова 9 0 1 0 0 4 0 4 0 18 8 Потапова 7 0 1 0 0 8 0 2 0 18 9 Аванесян 4 1 0 0 10 0 0 0 0 15 10 Шнайдер 5 4 2 0 0 0 0 2 1 14 11 В. Кудерметова 9 0 0 0 0 0 3 0 0 12 12 Тимофеева 1 1 1 0 0 4 0 0 0 7 13 Э. Андреева 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 14 Рахимова 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Разобрались, а теперь сам список!

10-е место. Диана Шнайдер – 14 баллов

Россиянка, которая 2 апреля отметила 20-летие, проводит лучший отрезок в карьере. В феврале она завоевала дебютный титул в карьере – в Хуахине, справилась с двумя китаянками, входящими в топ-50. Кроме того, Диана улучшила свои позиции в рейтинге на четыре десятка мест, что позволило ей вытеснить из топ-10 рейтинга «Чемпионата» Веронику Кудерметову, являющуюся 19-й ракеткой мира. Также в десятку не попали Мария Тимофеева, Эрика Андреева и Камилла Рахимова.

Диана Шнайдер

58-я ракетка мира

Рейтинг на 1 января 2024 года – 97

Результаты за январь-март-2024:

Брисбен – 1-й круг

АО – 1-й круг

Хуахин – титул (2 балла)

Доха – 1-й круг

Индиан-Уэллс – 2-й круг

Майами – 2-й круг

Победы/поражения – 13/7

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 1 (Синьюй Ван)

Топ-50 – 1 (Чжу Линь).

9-е место. Элина Аванесян – 15 баллов

21-летняя Элина Аванесян за три месяца сумела улучшить свои позиции в рейтинге на десяток мест, а кроме того, в её активе аж две победы над теннисистками из топ-10 – над Марией Саккари на Australian Open и над Онс Жабер в Майами.

Элина Аванесян

64-я ракетка мира

Рейтинг на 1 января 2024 года – 75

Результаты за январь-март-2024:

Окленд – 2-й круг

АО – 3-й круг

Клуж-Напока – 2-й круг

Индиан-Уэллс – 1-й круг

Майами – 3-й круг

Победы/поражения – 6/6

Топ-5 – 0

Топ-10 – 2 (Саккари, Жабер)

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

8-е место. Анастасия Потапова – 18 баллов

Анастасия Потапова в конце марта отметила 23-летие. Самым значимым результатом за первый квартал 2024 года для россиянки стал четвертьфинал «тысячника» в Индиан-Уэллсе. Также в её активе победы над статусными теннисистками – Вероникой Кудерметовой, Ясмине Паолини и Мари Боузковой.

Анастасия Потапова

35-я ракетка мира

Рейтинг на 1 января 2024 года – 28

Результаты за январь-март-2024:

Брисбен – 1/4 финала

АО – 1-й круг

Линц – 1/4 финала

Доха – 2-й круг

Дубай – 3-й круг

Индиан-Уэллс – 1/4 финала (1)

Майами – 2-й круг

Победы/поражения – 10/7

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 2 (Кудерметова, Паолини)

Топ-30 – 0

Топ-40 – 1 (Боузкова)

Топ-50 – 0.

7-е место. Людмила Самсонова – 18 баллов

Людмила Самсонова держится в топ-20. Первый квартал 2024 года россиянка провела без особых всплесков. Её лучшими результатами стали полуфинал Абу-Даби и победы над сильными теннисистками Барборой Крейчиковой, Лесей Цуренко и Ангелиной Калининой. За счёт более высокой позиции в рейтинге WTA Людмила обошла в нашем зачёте Анастасию Потапову.

Людмила Самсонова

16-я ракетка мира

Рейтинг на 1 января 2024 года – 15

Результаты за январь-март-2024:

Брисбен – 2-й круг

Аделаида – 1-й круг

АО – 1-й круг

Абу-Даби – 1/2 финала (1)

Доха – 1-й круг

Дубай – 3-й круг

Индиан-Уэллс – 2-й круг

Майами – 2-й круг

Победы/поражения – 4/8

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Крейчикова)

Топ-30 – 0

Топ-40 – 2 (Цуренко, Калинина)

Топ-50 – 0.

6-е место. Мирра Андреева – 19 баллов

16-летняя Мирра Андреева — вопреки перенесённым травмам и возрастным ограничениям на разрешённое количество турниров в году — сумела ярко выступить в первом квартале 2024 года. На Australian Open юная россиянка добралась до четвёртого круга, а кроме того, ей удалось одержать победы над статусными соперницами – Онс Жабер и Людмилой Самсоновой, а также улучшить позиции в рейтинге на пару десятков мест.

Мирра Андреева

38-я ракетка мира

Рейтинг на 1 января 2024 года – 58

Результаты за январь-март-2024:

Брисбен – 1/4 финала

АО – 4-й круг (1)

Дубай – 1-й круг

Индиан-Уэллс – 1-й круг

Победы/поражения – 6/4

Топ-5 – 0

Топ-10 – 1 (Жабер)

Топ-20 – 1 (Самсонова)

Топ-30 – 0

Топ-40 – 0

Топ-50 – 0.

5-е место. Анна Блинкова – 22 балла

Анна Блинкова за первый квартал 2024 года по результатам выступила без особых всплесков, причём на половине турниров она сошла с дистанции в первом же круге. Тем не менее 25-летняя россиянка умудрилась дважды справиться с соперницами из топ-5! На Australian Open Анна сенсационно выбила из сетки прошлогоднюю финалистку Елену Рыбакину, а в Индиан-Уэллсе убрала с дистанции американку Джессику Пегулу.

Анна Блинкова

45-я ракетка мира

Рейтинг на 1 января 2024 года – 48

Результаты за январь-март-2024:

Окленд – 1-й круг

Хобарт – 1-й круг

АО – 3-й круг

Линц – 1-й круг

Клуж-Напока – 2-й круг

Сан-Диего – 1/4 финала

Индиан-Уэллс – 3-й круг

Майами – 1-й круг

Победы/поражения – 7/8

Топ-5 – 2 (Рыбакина, Пегула)

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 2 (Ястремская, Плишкова)

Топ-50 – 0.

4-е место. Дарья Касаткина – 27 баллов

26-летняя россиянка Дарья Касаткина стабильно провела первый квартал 2024 года. Дважды была в финале «пятисотников» — в Аделаиде и Абу-Даби, поднялась с 18-го на 11-е место рейтинга WTA, одержала шесть побед над теннисистками от топ-20 до топ-50. Но даже этого оказалось мало, чтобы завершить отчётный период в тройке лучших рейтинга «Чемпионата».

Дарья Касаткина

11-я ракетка мира

Рейтинг на 1 января 2024 года – 18

Результаты за январь-март-2024:

Брисбен – 1/4 финала

Аделаида – финал (2)

АО – 2-й круг

Абу-Даби – финал (2)

Доха – 1-й круг

Дубай – 1-й круг

Индиан-Уэллс – 4-й круг

Майами – 3-й круг

Победы/поражения – 12/8

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Хаддад-Майя)

Топ-30 – 2 (Линетт, Кырстя)

Топ-40 – 1 (Костюк)

Топ-50 – 2 (Стирнс, Стивенс).

3-е место. Анастасия Павлюченкова – 44 балла

32-летняя Анастасия Павлюченкова за минувший квартал резко взлетела в рейтинге, едва не попав в топ-20. Дважды Анастасия дошла до полуфинала – в Линце и Дохе. Но главное, что Павлюченкова 10 раз победила топовых теннисисток, лучшая из которых Маркета Вондроушова входила на тот момент в топ-10.

Анастасия Павлюченкова

21-я ракетка мира

Рейтинг на 1 января 2024 года – 60

Результаты за январь-март-2024:

Окленд – 1-й круг

Аделаида – 1/4 финала

АО – 2-й круг

Линц – 1/2 финала (1)

Доха – 1/2 финала (2)

Дубай – 2-й круг

Сан-Диего – 1/4 финала

Индиан-Уэллс – 4-й круг

Майами – 3-й круг

Победы/поражения – 17/8

Топ-5 – 0

Топ-10 – 1 (Вондроушова)

Топ-20 – 3 (Хаддад-Майя (2), Касаткина)

Топ-30 – 3 (Векич, Мертенс, Костюк)

Топ-40 – 1 (Боузкова)

Топ-50 – 2 (Синякова, Синьюй Ван).

2-е место. Анна Калинская – 50 баллов

25-летняя Анна Калинская начала сезон в статусе 80-й ракетки мира, а к 1 апреля стала 24-й. 50+ мест в рейтинге – лучший результат среди всех россиянок за этот период. В активе Анны два прекрасных выступления – она дошла до четвертьфинала Australian Open и финала «тысячника» в Дубае. Но главное, что Калинская дважды победила теннисисток из топ-5 – Кори Гауфф и Игу Свёнтек в Дубае, а также ещё трижды оказалась сильнее теннисисток, занимающих места с 6-го по 10-е. Кто знает, смогла бы россиянка набрать ещё больше баллов, если бы не снялась в четвёртом круге Майами.

Анна Калинская

24-я ракетка мира

Рейтинг на 1 января 2024 года – 80

Результаты за январь-март-2024:

Брисбен – 2-й круг

Аделаида – 2-й круг

АО – 1/4 финала (2)

Доха – 1-й круг

Дубай – финал (4)

Индиан-Уэллс – 3-й круг

Майами – 4-й круг

Победы/поражения – 18/6

Топ-5 – 2 (Гауфф, Свёнтек)

Топ-10 – 3 (Крейчикова, Остапенко (2))

Топ-20 – 0

Топ-30 – 0

Топ-40 – 1 (Паолини)

Топ-50 – 2 (Рус, Стивенс).

1-е место. Екатерина Александрова – 50 баллов

29-летняя Екатерина Александрова долго находилась в тени в нашей гонке и лишь на самом флажке вырвалась на первое место. Помогло прекрасное выступление на «тысячнике» в Майами, где россиянка добралась до полуфинала, попутно победив двух теннисисток топ-5 – Игу Свёнтек и Джессику Пегулу. Вообще, у Екатерины лучший показатель по победам над соперницами из топ-5 – ещё она справилась и с Еленой Рыбакиной в Аделаиде. В итоге Александрова набрала 50 баллов – ровно столько же, сколько и Анна Калинская. Но за счёт дополнительного показателя – места в рейтинге WTA – именно Екатерина Александрова и стала лучшей теннисисткой России первого квартала 2024 года по версии «Чемпионата».

Екатерина Александрова

15-я ракетка мира

Рейтинг на 1 января 2024 года – 21

Результаты за январь-март-2024:

Брисбен – 2-й круг

Аделаида – 1/2 финала (1)

АО – 1-й круг

Линц – финал (2)

Доха – 3-й круг

Дубай – 1-й круг

Индиан-Уэллс – 2-й круг

Майами – 1/2 финала (2)

Победы/поражения – 12/8

Топ-5 – 3 (Рыбакина, Свёнтек, Пегула)

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Кудерметова)

Топ-30 – 3 (Линетт, Потапова, Павлюченкова)

Топ-40 – 2 (Векич (2))

Топ-50 – 0.