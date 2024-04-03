«Чарльстон — всегда отличная идея». Дарья Касаткина опубликовала свежие фото

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала в своём телеграм-канале свежие фото с тренировок в Чарльстоне (США), где с 1 по 7 апреля проходит турнир категории WTA-500. Соревнования проводятся на зелёном грунте.

«Чарльстон – это всегда отличная идея», — подписала фото Касаткина.

Фото: из личного архива Дарьи Касаткиной

Фото: из личного архива Дарьи Касаткиной

В Чарльстоне Касаткина посеяна под четвёртым номером. Дарья пропустила первый круг, во втором она сразится с 73-й ракеткой мира 19-летней американкой Эшли Крюгер.

Призовой фонд турнира в Чарльстоне составил $ 922 573. Его действующей чемпионкой является трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер. Касаткина брала титул в Чарльстоне в 2017 году.