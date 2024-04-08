Виландер: если бы не «Большая тройка», Энди Маррей выиграл бы 10 «Шлемов»

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер заявил, что британский теннисист Энди Маррей выиграл бы 10 турниров «Большого шлема», если бы не играл в одну эпоху с Федерером, Надалем и Джоковичем.
«На протяжении многих лет люди не понимали, какое место в истории занимает Энди Маррей. Но, увидев его в Майами после того, что случилось с его лодыжкой, они, возможно, поймут, что Энди Маррей — один из величайших бойцов всех времён, один из величайших теннисистов. Он бы выиграл 10 «Шлемов», если бы не играл в одно время с «Большой тройкой».
Энди невероятный боец. У него столько знаний, столько опыта, но он по-прежнему смотрит на теннис как 14-летний ребёнок в начале пути. Он боец. Он настоящий воин», — приводит слова Виландера Eurosport.
Напомним, Энди Маррей завоевал три титула на турнирах «Большого шлема». В 2012 году в финале US Open британец одолел Новака Джоковича (7:6, (12:10), 7:5, 2:6, 3:6, 6:2), в 2013-м в финале Уимблдона Маррей также обыграл серба (6:4, 7:5, 6:4), а в 2016-м — Милоша Раонича (6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:2)).
Ещё восемь раз Маррей выходил в финал ТБШ, однако терпел поражение: пять раз от Новака Джоковича (АО-2011, АО-2013, АО-2015, АО-2016, РГ-2016), ещё трижды от Роджера Федерера (US Open-2008, АО-2010, Уимблдон-2012).