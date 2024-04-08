Внезапная смена тренера. Зачем Джокович уволил легендарного Агасси перед Монте Карло-2018

Первая ракетка мира Новак Джокович недавно расстался с тренером Гораном Иванишевичем. На «Мастерсе» в Монте-Карло с Новаком временно будет работать Ненад Зимонич, а дальше серб всерьёз подумает, кого брать на замену.

Джокович не впервые в карьере устраивает тренерские перестановки в промежутке между турнирами Солнечного дубля и «Мастерсом» в Монте-Карло. В 2018 году наблюдалась аналогичная ситуация, когда Новак расстался с восьмикратным чемпионом турниров «Большого шлема» Андре Агасси и вернул в команду Мариана Вайду, которого незадолго до этого со скандалом увольнял.

Агасси тренировал Джоковича девять месяцев, начиная с «Ролан Гаррос» — 2017 и до «Мастерса» в Майами в 2018-м. В этот период Новак выиграл только один титул – на траве в Истборне. Были объективные причины неудач серба. На Уимблдоне-2017 он получил травму локтя, из-за которой снялся с четвертьфинального матча с Томашем Бердыхом. А затем и вовсе пропустил остаток сезона, в том числе US Open.

Новак вернулся на корт в январе, но повреждение всё ещё давало о себе знать. Джокович потерпел сенсационное поражение от корейца Чон Хёна в четвёртом круге Australian Open – 2018, после чего сделал операцию на проблемном локте. Серб форсировал восстановление и вернулся на турнирах Солнечного дубля в Индиан-Уэллсе и Майами. В обоих случаях Новак вылетал во втором круге, проигрывая далеко не самым грозным соперникам Таро Дэниелу и Бенуа Пэру.

Можно сказать, что какие-то перемены напрашивались, но решение Новака уволить Агасси выглядело довольно неожиданным. Всё-таки Андре не мог полноценно проявить себя на посту тренера, поскольку серб почти всё время сотрудничества был травмирован. Вместе с Агасси штаб Новака покинули ещё один именитый экс-теннисист Радек Штепанек и так называемый «духовный гуру» Пепе Имаз.

Радек Штепанек, Андре Агасси и Новак Джокович Фото: Michael Dodge/Getty Images

«С самыми лучшими намерениями я пытался помочь Новаку. Но мы слишком часто не могли прийти к единому мнению. Желаю ему только всего самого лучшего в будущем», – заявил Агасси в коротком заявлении после расставания.

Джокович позвонил словаку Мариану Вайде после того, как проиграл Пэру в Майами. Вайда взял четыре дня на размышление, после чего согласился вернуться в штаб Новака. Это было непростое решение. Вайда тренировал Джоковича с 2006 года, практически с самого начала профессиональной карьеры серба. И был со скандалом уволен весной 2017 года с другими давними ключевыми членами команды — тренером по физподготовке Гебхардом Фил-Гричем (с которым Новак работал с 2009 года) и физиотерапевтом Мильяном Амановичем (работал в команде Джоковича с 2007 года).

Точные причины расставания Джоковича и Вайды не назывались, но СМИ писали о недовольстве тренера присутствием в лагере серба «духовного гуру» Пепе Имаза. Имаз – бывший испанский теннисист, который позже отошёл от традиционных спортивных практик и стал идейным вдохновителем движения «Любовь и мир». Пепе верил в телекинез и визуализацию, а также просил окружающих называть его гуру. В команду Новака он попал по протекции его брата Марко, который утверждал, что практики испанца очень ему помогали. Например, избавляться от стресса посредством объятий длиной не менее 25 секунд. А ещё верить в безграничные возможности человека и чётко представлять всё, чего хочешь. Проще говоря, визуализировать свои желания, которые в конечном счёте должны стать реальностью благодаря вере в возможность их воплощения.

Пепе Имаз Фото: Julian Finney/Getty Images

Имаз не нравился Борису Беккеру, который из-за этого ушёл с поста тренера Джоковича в конце сезона-2016. Борис вместе с Новаком выиграл шесть турниров «Большого шлема» за три года, но серб встал на сторону брата Марко, который продолжал защищать «духовного гуру» из Испании. Вайда терпел Имаза чуть дольше, однако всё равно лишился должности вскоре после Беккера.

Агасси и Штепанек более спокойно относились к присутствию Пепе в окружении Новака. Это устраивало серба, но результата не было. Поэтому перед «Мастерсом» в Монте-Карло в 2018-м Джокович решил вернуть Вайду, который ключевым условием своего камбэка назвал отстранение Имаза от любых дел с командой.

«Да, я хотел, чтобы Новак перестал работать с Пепе Имазом. Я сказал ему, что нас не устроит, если на него снова будут влиять какие-то люди из-за кулис. Теннис не может основываться на философии – это спорт, где ты борешься один на один с конкретным соперником. Если хочешь стать лучшим, тренируешься до посинения, повторяешь одно и то же, играешь матчи, вырабатываешь психологическую устойчивость. И когда перед тобой соперник, ты думаешь, куда отправить мяч, а не о Будде», — заявил Вайда вскоре после возвращения в штаб Джоковича.

Новак Джокович и Мариан Вайда в 2018 году Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Расставание с Имазом наверняка далось Новаку болезненно. Его брат Марко по сей день близко общается с Пепе и развивает с ним совместные проекты в Испании. Но Джокович всё-таки понял, что практики Имаза не совсем подходят топ-теннисисту. Возвращение Вайды принесло результат, хоть и не сразу. Грунтовый сезон у серба не задался. В том же Монте-Карло в 2018-м Новак вылетел в третьем круге, уступив австрийцу Доминику Тиму. А на следующем «Мастерсе» в Мадриде во втором круге проиграл британцу Кайлу Эдмунду. Затем был четвертьфинал «Ролан Гаррос» и наконец-то долгожданный триумф на ТБШ. Новак завершил сезон победами на Уимблдоне и US Open, а 2019 год начал с титула на Australian Open.

Вайда пробыл в штабе Джоковича до марта 2022-го. Новак уволил словака и сделал основным тренером Горана Иванишевича, который присоединился к нему в 2019-м и долгое время делил роль «первой скрипки» с Марианом. Джокович сказал, что Вайда просто устал от постоянных разъездов, хотя у них были определённые разногласия. Тренер был против участия Новака в Олимпиаде-2021 и посчитал, что участие в этом турнире помешало выиграть US Open. Джокович тогда ещё не имел отрыва от Роджера Федерера и Рафаэля Надаля по титулам ТБШ, поэтому каждый мэйджор был на вес золота. Сейчас 59-летний Вайда работает со своим соотечественником Алексом Молчаном, который особо не хватает звёзд с неба и не входит в топ-100 рейтинга ATP (хотя в 2022-м поднимался на 38-е место). Ещё раз к Джоковичу Мариан вряд ли вернётся. Даже если бы Новак рассматривал такой вариант, наверняка им бы не удалось просто так договориться, как в 2018-м, несмотря на 15 лет общей работы.

Что касается Агасси, то его партнёрство с Джоковичем выглядело многообещающе, но американцу просто не повезло оказаться рядом с сербом в период постоянных травм.

«За девять месяцев нашего сотрудничества не было и двух дней подряд, чтобы у Новака не возникало проблем. Это расстраивало, потому что у него свой процесс. Это его организм, и я это понимаю. В целом я понял, что нужно учиться не только тренировать, но и принимать некоторые вещи. У каждого свой ритм, своя скорость. Надеюсь, мы оба чему-то научились, но в итоге оказалось, что оба слишком сильно хотели контролировать ситуацию. Новаку нужна была мотивация, чтобы бороться и больше включаться.

Он потерял свою игру не в одночасье. Ему нужно было многое обдумать, потому что он столько всего умеет и смотрел на игру иначе, чем я. В итоге прекращение нашего сотрудничества стало вызовом и поводом что-то доказать. Он сам взялся за свою игру, вернулся к истокам практически как Рокки. Это ему и было необходимо. На корте ему всегда нужно завестись, это помогает ему лучше сконцентрироваться. Наверное, я разбудил в нем это чувство, слегка усилил и ускорил процесс», — утверждал Агасси после увольнения.

Андре Агасси и Новак Джокович Фото: Julian Finney/Getty Images

В свою очередь, Джокович выразил благодарность Андре, который работал с ним без юридически оформленного контракта.

«Разумеется, мы останемся друзьями. Это расставание никак не отразится на личных отношениях. Прекратить работать вместе мы решили потому, что чувствовали: это не то, что нам всем сейчас нужно. После Индиан-Уэллса и Майами я не знал, в каком направлении хочу двигаться. У меня были сомнения, я не хотел никого держать в неведении. С Андре у нас не было контракта – официально я его не нанимал. Он помогал мне потому, что хотел помочь, поделиться своим опытом. Это одно говорит о нëм как о человеке больше любых слов. Он всегда мне нравился и как игрок, и как человек. Последние восемь-девять месяцев, которые я провел с ним, были потрясающие. Я безмерно благодарен ему за всё, чему он меня научил: и в теннисе, и в жизни. У нас не было официальной договоренности, так что и заканчивать было нечего. Он всегда может позвонить мне, а я – ему с любым вопросом или новостями. То же самое касается Радека Штепанека. Я очень благодарен Андре за то, что он для меня сделал. За его дружбу и искреннее желание мне помочь. Все эти заигрывания с прессой меня не волнуют. Никто из нас никого не обидел, и мы по-прежнему друзья», — сказал Джокович.

Джокович и Агасси до сих пор хорошо ладят. На недавнем Australian Open — 2024 Андре пришёл на матч Новака c Дино Прижмичем в первом круге, а после игры по-дружески пообщался с сербом. Агасси после Джоковича недолго работал тренером-консультантом Григора Димитрова и Себастьяна Корды.

Сейчас Андре 53 года. Он пока не собирается возвращаться к тренерском работе. Больше предпочитает играть на выставочных турнирах вместе со своей легендарной женой 22-кратной чемпионкой ТБШ Штеффи Граф. Опять же, Новак вряд ли будет возвращать Агасси в свою команду, как и Вайду. Но, возможно, Андре ещё проявит себя в качестве тренера другого теннисиста.