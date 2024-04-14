Полина Кудерметова выступит в основной сетке турнира в Руане

181-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Полина Кудерметова выступит в основной сетке грунтового турнира категории WTA-250, который пройдёт в Руане (Франция) с 15 по 21 апреля.

В финале квалификации россиянка одержала победу над 156-й ракеткой мира румынкой Ириной Барой со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час и 19 минут.

За это время Кудерметова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Бары ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Напомним, первый номер посева в основной сетке получила 22-я ракетка мира из России Анастасия Павлюченкова. Она начнёт борьбу на турнире в матче с француженкой Элис Робб (WC).

39-я ракетка мира из России Мирра Андреева стала пятой сеяной. Она на старте соревнований встретится с аргентинкой Надией Подороской, 65-й ракеткой мира.

Ещё две россиянки, Элина Аванесян и Анна Блинкова, в первом круге сыграют с квалифаерами.