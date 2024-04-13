Прошла жеребьёвка турнира WTA-250 в Руане, где сыграют Павлюченкова, Блинкова и Андреева

Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция), который пройдёт с 15 по 21 апреля.

Первый номер посева в основной сетке получила 22-я ракетка мира из России Анастасия Павлюченкова. Она начнёт борьбу на турнире в матче с француженкой Элис Робб (WC). Второй по посеву стала Каролин Гарсия (Франция, 23), которая сыграет с Элизабеттой Коччаретто (Италия, 55).

39-я ракетка мира из России Мирра Андреева стала пятой сеяной. Она на старте соревнований встретится с аргентинкой Надией Подороской, 65-й ракеткой мира. Ещё две россиянки, Элина Аванесян и Анна Блинкова, в первом круге сыграют с квалифаерами.

Отметим, что по уайлд-кард на турнире сыграет японка Наоми Осака. Она в первом раунде поборется с 83-й ракеткой мира из Италии Мартиной Тревизан.