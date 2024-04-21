Свёнтек: было нелегко видеть, как быстро Рыбакина выигрывает геймы на своей подаче

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о поражении от Елены Рыбакиной в полуфинале турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу представительницы Казахстана.

— Вероятно, вы остались не очень довольны процентом первой подачи, но мне интересно, стало ли это следствием того, что вы в целом не нашли нужный ритм на подаче или потому, что Рыбакина оказывала сильное давление на приёме?

— Честно говоря, не думаю, что дело в этом. Просто это был день, когда я подавала хуже, чем обычно. Я постараюсь быть более стабильной.

Я не чувствовала сильного давления. Может быть, немного в третьем сете, но я всё равно думаю, что причина во мне, а не в чём-то ещё. Да, я немного потеряла уверенность в своей подаче в третьем сете, и я постараюсь, чтобы таких ситуаций больше не было.

Но, конечно, было нелегко видеть, как быстро она выигрывает геймы на своей подаче, пока я борюсь практически в каждом гейме на своей.

Думаю, в конце концов, это тоже сыграло свою роль, но, знаете, я старалась играть лучше. Может, мне просто нужно больше практики», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Отметим, Рыбакина заработала 20 брейк-пойнтов за матч, из которых реализовала четыре.