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«Иге всегда сложно играть со мной». Рыбакина — о своём преимуществе в матчах со Свёнтек

«Иге всегда сложно играть со мной». Рыбакина — о своём преимуществе в матчах со Свёнтек
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, четвёртая ракетка мира,, рассказала, что, по её мнению, даёт ей преимущество в матчах с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек.

«Думаю, это просто стиль игры. Ига очень хорошо двигается, и ей нравится доминировать в розыгрышах. Со мной это сложно, потому что я играю быстро и плоско, а также люблю заставлять соперника перемещаться.

Это поединок, где мы обе давим друг на друга, пытаемся бороться за каждое очко. Думаю, что и моя подача, конечно, очень помогает. Вот почему некоторые матчи я выигрываю, некоторые проигрываю. Но Иге всегда сложно играть со мной, а мне трудно играть с ней (улыбается)», — рассказала спортсменка на пресс-конференции после победы над Свёнтек в полуфинале турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

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