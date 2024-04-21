Каспер Рууд: в Монте-Карло я слишком много думал о финале и титуле

Норвежский теннисист Каспер Рууд, шестая ракетка мира, поделился мнением о встрече с седьмой ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом в финале грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), а также ответил, что, на его взгляд, не дало ему одержать победу в матче с греком в финале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) неделей ранее.

«Думаю, мы сыграем лучше, чем в Монте-Карло. Я должен улучшить свою игру с ним, потому что Стефанос — прекрасный теннисист. Он играет очень агрессивно, он хорош на грунте и несколько раз играл в финале Барселоны. Ему нравится выступать здесь. Надеюсь, я хорошо высплюсь и смогу показать мой лучший теннис. Это то, что мне нужно сделать, если я хочу победить.

Не знаю, что для меня значит победа на турнире категории ATP-500, потому что я ещё не выигрывал такие титулы. Но если мне удастся победить здесь, я буду очень-очень счастлив. Это цель, к которой я стремлюсь в моей карьере.

Думаю, на прошлой неделе я слишком много думал о финале и титуле, поэтому сейчас я просто хочу выйти на корт и насладиться тем, что я пытаюсь делать в каждом матче. И даже если это финал, я не должен думать об этом, потому что, если долго раздумывать о важности встречи, финала, победы на турнире, ты будешь нервничать и, возможно, не покажешь хорошее выступление. Я чувствую, что именно это произошло в финале Монте-Карло. Может быть, всё будет лучше, если я буду воспринимать это как любой другой матч. Возможно, тогда вечером воскресенья я подниму трофей», — приводит слова спортсмена Tennis TV.