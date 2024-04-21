Карлос Алькарас перенёс первую тренировку в Мадриде на следующую неделю

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас перенёс первую тренировку в Мадриде в преддверии «Мастерса» на понедельник, сообщает Marca.

Отмечается, что испанец принял такое решение, чтобы не форсировать возвращение после травмы предплечья.

Напомним, из-за этого повреждения он снялся с «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) и турнира категории АТР-500 в Барселоне (Испания), который проходит на этой неделе.

Карлос Алькарас является действующим победителем «Мастерса» в Мадриде. В прошлогоднем финале испанский теннисист в трёх сетах переиграл немца Яна-Леннарда Штруффа (6:4, 3:6, 6:3).

В этом году соревнования пройдут c 24 апреля по 5 мая. Призовой фонд составляет € 7 877 020.