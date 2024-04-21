Мартон Фучович стал победителем турнира категории ATP-250 в Бухаресте
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82-я ракетка мира Мартон Фучович из Венгрии стал победителем грунтового турнира категории ATP-250 в Бухаресте (Румыния). В финале соревнований спортсмен в двух сетах обыграл 52-ю ракетку мира аргентинца Мариано Навоне. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5.
Бухарест. Финал
21 апреля 2024, воскресенье. 15:10 МСК
52
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
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82
Мартон Фучович
М. Фучович
Отметим, что теннисисты провели на корте 2 часа 6 минут. За это время Фучович выполнил одну подачу навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Навоне два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Для 32-летнего Фучовича этот второй титул в карьере и первый с 2018 года, где в финале турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария) он оказался сильнее немца Петера Гоёвчика.
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