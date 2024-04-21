Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мартон Фучович стал победителем турнира категории ATP-250 в Бухаресте

Мартон Фучович стал победителем турнира категории ATP-250 в Бухаресте
Комментарии

82-я ракетка мира Мартон Фучович из Венгрии стал победителем грунтового турнира категории ATP-250 в Бухаресте (Румыния). В финале соревнований спортсмен в двух сетах обыграл 52-ю ракетку мира аргентинца Мариано Навоне. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5.

Бухарест. Финал
21 апреля 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Мариано Навоне
52
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Мартон Фучович
82
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович

Отметим, что теннисисты провели на корте 2 часа 6 минут. За это время Фучович выполнил одну подачу навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Навоне два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Для 32-летнего Фучовича этот второй титул в карьере и первый с 2018 года, где в финале турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария) он оказался сильнее немца Петера Гоёвчика.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android