Рууд объяснил, что изменил в своей игре после поражения Циципасу на турнире в Монте-Карло

Шестая ракетка мира Каспер Рууд объяснил, что изменил в своей игре после поражения Стефаносу Циципасу на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако), который проходил на прошлой неделе. Напомним, тогда в двух сетах победил греческий теннисист. Сегодня, в финале грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), сильнее оказался норвежец — 7:5, 6:3.

«В финале в Монте-Карло я как будто играл на вторых ролях, слишком сильно отставал. Также у Стефаноса было слишком много времени, чтобы контролировать ход игры. Сегодня начало игры опять было непростым. По сути, я сразу же начал проигрывать. Но я сумел приспособиться и сломил его в ответ, что было потрясающе. В целом это были две долгие недели для нас обоих. Очевидно, что в какой-то момент усталость возьмет своё,», — сказал Рууд в речи на церемонии награждения.