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Видеообзор победы Рууда над Циципасом в финале турнира в Барселоне

Видеообзор победы Рууда над Циципасом в финале турнира в Барселоне
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Сегодня, 21 апреля, состоялся финальный матч грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Шестая ракетка мира Каспер Рууд из Норвегии обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса (седьмой в рейтинге ATP). Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу норвежца.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором финального матча между Циципасом и Руудом.

Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Напомним, это первый титул ATP-500 для Рууда. До этого самая крупная категория турниров, титулы на которых выигрывал норвежец, — ATP-250 (10 титулов). Циципас 11 раз играл в турнирах ATP-500, но также не смог завоевать ни одного титула этой категории.

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