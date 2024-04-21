Рууд взял реванш у Циципаса за фиаско в финале Монте-Карло. У Каспера — 1-й титул в сезоне

В воскресенье, 21 апреля, на турнире ATP-500 в Барселоне (Испания) состоялся финальный матч. Участниками встречи стали двукратный финалист мэйджоров Стефанос Циципас, посеянный под пятым номером, и трёхкратный финалист ТБШ Каспер Рууд (3).

Стоит сразу сказать, что неделей ранее теннисисты боролись за титул «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Это всего второй раз за 32 года, с момента основания ATP-тура, когда финал Барселоны повторяет финал Монте-Карло. Впервые финалы этих турниров продублировали друг друга по составу спортсменов в 2011 году. Тогда и в Монте-Карло, и в Барселоне в матче за титул боролись испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер. В обеих встречах сильнее оказался Король грунта. Напомним, победу на «тысячнике» в Монте-Карло в этом году одержал именно Циципас. В решающем матче престижных соревнований грек отдал своему оппоненту лишь пять геймов. Таким образом, по личным встречам счёт стал в пользу двукратного финалиста турниров «Большого шлема».

Неудивительно, что именно Стефанос и Каспер подходили к очередному грунтовому турниру в сезоне в статусе одних из главных фаворитов. В Барселоне оба игрока провели по четыре поединка. Однако путь Циципаса к финальному противостоянию выдался куда более тяжёлым, чего у его противника. Если в матчах с Себастьяном Офнером и Роберто Карбальес-Баэной представитель Греции не потерял ни партии, то далее 25-летний уроженец Афин провёл два труднейших трёхсетовика. В 1/4 финала испанского «пятисотника» Стефаносу пришлось отыгрывать несколько матчболов в матче с аргентинцем Факундо Диасом Акостой (4:6, 3:6, 7:6). В полуфинале Барселоны Циципас одержал ещё одну непростую волевую победу. На этот раз седьмая ракетка мира одолел серба Душана Лайовича — 5:7, 6:4, 6:2.

Рууд, в свою очередь, двигался по турнирной сетке намного проще. Каспер последовательно обыграл француза Александра Мюллера, австралийца Джордана Томпсона, итальянца Маттео Арнальди и аргентинца Томаса Мартина Этчеверри. Во всех этих встречах норвежец не отдал соперникам ни сета. В преддверии нового противостояния с Циципасом 25-летний уроженец Осло поделился мнением о грядущей встрече, а также ответил, что, на его взгляд, не дало ему одержать победу в матче с греком в финале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), состоявшемся неделей ранее.

«Думаю, мы сыграем лучше, чем в Монте-Карло. Я должен улучшить свою игру с ним, потому что Стефанос — прекрасный теннисист. Он играет очень агрессивно, он хорош на грунте и несколько раз выступал в финале Барселоны. Ему нравится играть здесь. Надеюсь, я хорошо высплюсь и смогу показать свой лучший теннис. Это то, что мне нужно сделать, если я хочу победить.

Не знаю, что для меня будет значить победа на турнире категории ATP-500, потому что я ещё не выигрывал такие титулы. Но если мне удастся победить здесь, я буду очень-очень счастлив. Это цель, к которой я стремлюсь в моей карьере.

Думаю, на прошлой неделе я слишком много думал о финале и титуле, поэтому сейчас просто хочу выйти на корт и насладиться тем, что я пытаюсь делать в каждом матче. И пусть даже это финал, но я не должен думать об этом, потому что, если долго раздумывать о важности встречи, финала, победы на турнире, ты будешь нервничать и, возможно, не покажешь хорошее выступление. Я чувствую, что именно это произошло в финале Монте-Карло. Может быть, всё будет лучше, если я буду воспринимать это как любой другой матч. Возможно, тогда вечером воскресенья я подниму трофей», — приводит слова спортсмена Tennis TV.

Начало новой очной битвы между Стефаносом и Каспером осталось именно за Циципасом. Рууд допустил грубую невынужденную ошибку с форхенда и позволил сделать брейк оппоненту уже на старте матча. Затем Циципас сумел закрепить добытое преимущество — 2:0. Однако в середине сета представитель Греции всё же упустил гейм на своей подаче. Норвежец со второй попытки оформил брейк и сравнял цифры на табло — 3:3. Далее теннисисты брали геймы на своей подаче. Казалось, что логическим завершением партии будет тай-брейк, но Каспер придерживался совсем другого мнения. Шестая ракетка мира стал действовать чуть активнее на приёме в 12-м гейме, сделал важнейший брейк и, таким образом, забрал первый сет со счётом 7:5 за 52 минуты.

Рууд продолжил поддавливать и дальше противника на его подаче. И уже в четвёртом гейме партии скандинавский спортсмен сделал брейк под ноль. У Каспера было ещё несколько шансов взять чужую подачу. Однако в девятом гейме сета Стефанос смог уйти с двух брейк-пойнтов. В итоге 25-летний уроженец Осло смог уверенно довести дело до итоговой победы — 7:5, 6:3. Таким образом, Рууд завоевал первый титул ATP-500 в карьере и дебютный – в сезоне-2024. Суммарно у норвежца уже 11 трофеев в его копилке на турнирах ATP! Победа над Циципасом стала для Каспера 29-й в этом году. Трёхкратный финалист мэйджоров является лидером по количеству выигранных матчей в нынешнем сезоне.

Далее теннисисты сыграют на «Мастерсе» в Мадриде. За всеми событиями следите на «Чемпионате».