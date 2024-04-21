Циципас заявил, что вернётся за титулом Барселоны в следующем сезоне

Греческий теннисист Стефанос Циципас (седьмой в рейтинге ATP) заявил, что не остановится на финале грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) и попробует выиграть этот турнир в следующем сезоне.

«Вернусь ли я за титулом в Барселону? Не сомневаюсь. Я хочу выиграть титул в Барселоне. Это одно из моих любимых мест для игр. К сожалению, я всё ещё не завоевал титул после четырёх финалов в Барселоне. Надеюсь, что у меня, по крайней мере, будет больше шансов, если я снова сыграю здесь в финале. Но это требует больших усилий по сравнению с другими турнирами. Я собираюсь скорректировать некоторые детали, и, возможно, это сработает в ближайшие несколько лет», — приводит слова Циципаса Punto de Break.

Напомним, сегодня, 21 апреля, шестая ракетка мира Каспер Рууд из Норвегии обыграл в матче за титул турнира в Барселоне (Испания) Циципаса со счётом 7:5, 6:3. Грек 11 раз играл в турнирах ATP-500, но не смог завоевать ни одного титула этой категории.